melhores-bets-brasil-2025:-top-10-plataformas-autorizadas

Buscando casas seguras e confiáveis para apostar? Betano, bet365, Betnacional e Superbet são algumas das melhores bets Brasil regulamentadas para apostar em 2025.

Neste guia, reunimos 10 casas de apostas confiáveis que estão em destaque no mercado brasileiro.

Descubra mais sobre o panorama da regulamentação no Brasil e conheça neste artigo algumas das casas de apostas autorizadas no país.

Quais são as melhores bets do Brasil em 2025: nossa seleção

Nem sempre é fácil definir quais são as melhores bets no Brasil, afinal, não faltam opções no mercado atual. Portanto, é necessário separar um tempo para fazer uma pesquisa detalhada em diferentes sites.

Para ajudá-lo nessa busca, selecionamos 10 casas de apostas sólidas no mercado. Em seguida, vamos mencionar os aspectos que você precisa ter em consideração para escolher a melhor opção para o seu jogo.

bet365 – melhores odds e experiência para o usuário

A bet365 é uma das plataformas de apostas esportivas mais respeitadas globalmente, com mais de 20 anos de atuação no mercado. Por isso, é uma excelente opção para quem deseja fazer apostas

Promoções: Super aposta aumentada, pagamento antecipado, cotas aumentadas, substituição garantida e outras.

Esportes e jogos disponíveis: a bet365 conta com os principais mercados esportivos para apostar, além de um vasto e diverso catálogo em seu cassino.

Métodos de pagamento: o Pix é o principal método de pagamento aceito na bet365. Consulte todas as opções no site da operadora.

Betano – uma das preferidas dos brasileiros

Uma alternativa de apostas online bastante popular no Brasil é a Betano. A plataforma já fez patrocínios a clubes de futebol como o Fluminense e o Atlético-MG, além de atualmente ser patrocinadora ofinal do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Promoções: SuperOdds para esportes, aposta turbinada, bônus acumulador, pagamento antecipado, missões Betano, entre outras.

Esportes e jogos disponíveis: a Betano oferece centenas de diferentes mercados de apostas, com foco em esportes populares como futebol, basquete e tênis. O cassino conta com jogos como Aviator e Spaceman.

Métodos de pagamento: a operadoraa aceita Pix, cartões de débido e transferência bancária. Em seu site, é possível encontrar os principais bancos que a casa trabalha.

Superbet – boa para apostar em futebol

A Superbet está a cada dia mais se consolidando no mercado brasileiro, com um produto de qualidade. Afinal, a operadora de origem romena está oferecendo um catálogo completo de apostas esportivas aos usuários que se registrarem.

Promoções: Giros e apostas grátis, Super 6 grátis, Superspin e SuperOdds.

Esportes e jogos disponíveis: praticamente todos os campeonatos de futebol do mundo, além de um cassino com slots como Gates Of Olympus, Fortune Rabbit e Fortune Tiger.

Métodos de pagamento: a Superbet trabalha com o Pix como método de pagamento.

Sportingbet – boas promoções em esportes e cassino

A Sportingbet é uma plataforma de apostas esportivas bem avaliada no Reclame Aqui e patrocinadora Copa Libertadores , o que reforça a credibilidade.

Além disso, a plataforma possui um extenso catálogo de modalidades esportivas, que podem ser facilmente acessadas por meio da interface amigável, além de oferecer promoções e ofertas para clientes e app para Android.

Promoções: Freebets, aposta garantida na Libertadores e Sul-Americana, torneios em cassino e muito mais.

Esportes e jogos disponíveis: alguns esportes do extenso catálogo da Sportingbet conta com a múltiplas aumentadas de até 70%.

Métodos de pagamento: a casa aceita transferência bancária e Pix como formas de pagamento.

EstrelaBet – ideal para apostar pelo celular

O site da EstrelaBet possui uma interface agradável e fácil de navegar. Portanto, é muito simples encontrar os diferentes recursos da plataforma, incluindo promoções e streaming de alguns eventos esportivos, por exemplo.

Promoções: ofertas diárias para apostar em futebol, além de cashback em jogos de cassino

Esportes e jogos disponíveis: esportes altyernativos como UFC e Kings League, além de streamig ao vivo para apostar em Counter-Strike, League of Legends, Dota2 entre outros

Métodos de pagamento: a casa aceita o Pix e transferências bancárias como métodos de pagamento.

Betsul – depósitos e saques a partir de R$1

A Betsul conta com uma interface moderna, totalmente em português, que facilita a localização de mercados pré‑jogo, ao vivo e promoções semanais.

Entre os destaques, estão as odds competitivas em campeonatos sul‑americanos e o cash‑out disponível em diversas partidas de futebol. O catálogo inclui ainda eSports, cassino ao vivo e um aplicativo Android que espelha as mesmas funções do site.

Promoções: cashback na Libertadores e Sul-Americana, além de promoções exlusivas na NBA e semana premiada com giros grátis no cassino.

Esportes e jogos disponíveis: catálogo completo com esportes que vão desde o futebol ao baseball. O cassino contra com os principais jogos online disponíveis no mercado.

Métodos de pagamento: o Pix é o método de saques e depósitos aceito na casa. Os saques são instantâneos e 24h/dia.

Betnacional – foco em esportes

Reconhecida pelos patrocínios do Big Brother Brasil, Rio Open e do Sport, de Recife, a Betnacional ganhou força no Brasil graças às cotações “turbinadas” para jogos locais.

A navegação é intuitiva, permitindo chegar rapidamente a boletins prontos (“Aposte Já”) e pagamentos via PIX instantâneo. O portfólio abrange esportes populares, cassino e game‑shows, tudo acessível via app Android e iOS.

Promoções: SuperOdds e torneios em esportes; giros grátis no cassino

Esportes e jogos disponíveis: ligas profissionais e grandes torneios de futebol, MMA, vôlei, basquete, tênis, entre outras várias categorias.

Métodos de pagamento: o Pix é o principal método de pagamento da Betnacional. Consulte todas as opções no site da operadora.

Novibet – ótima para futebol europeu

A Novibet oferece uma experiência enxuta e responsiva, com transmissões ao vivo de várias ligas europeias e estatísticas detalhadas dentro do evento.

Além do futebol, há boa cobertura de basquete e tênis, bem como bônus recorrentes para odds combinadas. Os apostadores podem alternar entre esportes e cassino com poucos cliques, inclusive pelo aplicativo Android.

Promoções: Combinada turbinada, SuperOdds, pagamento antecipado com 2 gols de vantagem, cashout e giros grátis no cassino.

Esportes e jogos disponíveis: catálogo completo para os principais esportes, além de jogos no cassino como Furtune Tiger (Tigrinho) e Spaceman.

Métodos de pagamento: Pix, transferências bancárias (TED) e cartões de débito.

KTO – Oddão e cashback no cassino

A KTO se destaca pelo suporte em português 24 h e pelo recurso “BetBuilder”, que permite montar apostas múltiplas personalizadas no mesmo jogo. O site é claro, com acesso rápido a promoções de freebet e um blog de dicas.

Seu cardápio esportivo cobre desde a Série A brasileira até ligas nórdicas, além de cassino e jogos crash, acessíveis também em app Android.

Promoções: Liga do Milhão, ganho aumentado, chance extra na NBA, Oddão KTO entre outras.

Esportes e jogos disponíveis: além dos principais esportes e campeonatos do mundo para apostar, a casa conta com um cassino com Fortune Rabbit (Jogo do Coelho), Fortune Dragon (Dragão da Fortuna), entre outros.

Métodos de pagamento: o Pix é o método de pagamento aceito na plataforma.

F12Bet – plataforma fácil para navegar

A F12Bet, ligada ao ex‑jogador de futsal Falcão, foca no público nacional com odds especiais para as divisões inferiores do futebol brasileiro. A plataforma disponibiliza cash‑out, estatísticas ao vivo e bônus para clientes cadastrados progressivo.

Promoções: cashback em futebol, SuperOdds, 10% de cashcback no cassino, giro extra entre outras.

Esportes e jogos disponíveis: extenso catálogo esportes virtuais (e-games), cassinos ao vivo e com Aviator.

Métodos de pagamento: o Pix é a única e principal forma de pagamento aceito na F12.bet

Lista de bets autorizadas: as 10 casas que escolhemos

Com a implementação da nova regulamentação de apostas esportivas no Brasil, o cenário mudou significativamente desde 1º de janeiro de 2025.

O Ministério da Fazenda agora exige que todas as casas de apostas operando no país possuam uma licença específica.

O processo de licenciamento, iniciado em 2024, resultou na aprovação de diversas empresas. Atualmente, as casas que cumpriram todos os requisitos legais e pagaram a taxa de R$ 30 milhões, estão autorizadas a opera no Brasil.

O site da SIGAP (Sistema Integrado de Gestão de Apostas) continua sendo a fonte oficial para verificar o status de licenciamento de todas as operadoras.

Empresas como bet365, Betano, Superbet, KTO e Betnacional estão entre as que receberam autorização para operar legalmente.

É importante notar que as casas de apostas que não obtiveram ou não solicitaram a licença foram bloqueadas e não podem mais operar no país. Esta medida visa garantir a segurança e a proteção dos apostadores brasileiros.

As licenças concedidas asseguram que as casas de apostas cumpram normas rigorosas de proteção ao usuário, jogo responsável e integridade financeira.

Recomendamos que os apostadores verifiquem sempre o status de licenciamento antes de utilizar qualquer plataforma de apostas.

Site do SIGAP é aberto para consultar as casas que pediram licença (Reprodução: SIGAP)

E se você quiser ficar ainda mais por dentro do mundo das bets para suas apostas, veja nossa lista de sites de apostas confiáveis.

Como escolhemos as melhores bets do Brasil?

Para montar a nossa lista com as melhores bets do Brasil, analisamos diferentes plataformas de apostas disponíveis no mercado.

No entanto, é importante lembrar que a escolha ideal dependerá dos seus gostos pessoais como jogador. Por isso, separamos alguns aspectos imprescindíveis na hora de avaliar um site.

Aplicação para licença do Brasil

A partir de 1º de janeiro de 2025, o cenário das apostas esportivas no Brasil mudou significativamente.

Todas as casas de apostas que desejam operar legalmente no país agora precisam obter uma licença específica do governo brasileiro, conforme as novas regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.

Esta regulamentação visa garantir a integridade do setor e a proteção dos apostadores.

As empresas devem não apenas obter a licença brasileira, mas também continuar a ser regulamentadas por instituições imparciais para assegurar o cumprimento das diretrizes legais.

Para os apostadores, é crucial verificar o status de licenciamento das plataformas. O site da SIGAP (Sistema Integrado de Gestão de Apostas) tornou-se uma ferramenta essencial, fornecendo informações atualizadas sobre quais operadoras estão licenciadas ou em processo de licenciamento.

Recomendamos que os usuários priorizem casas de apostas que já obtiveram ou estão em vias de obter a licença brasileira, além de manterem suas certificações internacionais, garantindo assim uma experiência de apostas segura e em conformidade com a lei.

Ferramentas de segurança

Ao cadastrar-se em um site de apostas, você precisará fornecer seus dados pessoais, além de dados bancários para efetuar os palpites. Portanto, é fundamental garantir que a operadora que escolher é segura.

Nesse aspecto, as melhores bets do Brasil que foram mencionadas neste guia contam com a tecnologia de criptografia.

Isso significa que todos os dados fornecidos permanecem privados quando enviados para a plataforma, sem riscos de vazamento.

Mercados de apostas esportivas

Além da confiabilidade, é importante avaliar o que cada site de apostas online oferece. Portanto, consideramos os melhores sites aqueles que apresentam uma variedade de esportes e opções de apostas que vão além das mais comuns.

Isso inclui, por exemplo, diferentes tipos de palpites que não se limitam apenas ao resultado final ou à chance dupla em eventos esportivos.

Quanto às odds, que determinam os retornos em caso de acerto, as melhores bets do Brasil costumam oferecer valores semelhantes.

No entanto, alguns podem oferecerpromoções com cotações mais altas em determinados eventos.

Bônus de Boas-Vindas

Desde Novembro de 2024, o Governo Brasileiro não permite que as casas de apostas ofereçam bônus de boas-vindas aos novos clientes. Contudo, depois de se cadastrar, há ofertas e promoções.

Todas as casas de apostas esportivas listadas neste guia são confiáveis e regularmente oferecem ofertas. Aliás, oferecer promoções é uma prática bastante comum nos dias de hoje.

E diversas casas de apostas online disponibilizam promoções em formatos diferentes. Portanto, sempre indicamos que você olhe o site de cada casa de apostas para saber mais.

Entretanto, é preciso notar que bônus para clientes não é o mais importante. Procure analisar o site e foque mais na qualidade das odds e no catálogo como um todo, por exemplo.

Escolher um site confiável é fundamental para a segurança das suas apostas (Crédito: iStock)

Streaming

Todos os sites de apostas que mencionamos neste guia oferecem a opção de fazer apostas ao vivo. Ou seja, é possível fazer um palpite com base nos acontecimentos de uma partida em tempo real.

Além disso, algumas plataformas também disponibilizam o serviço de streaming ao vivo para alguns eventos esportivos. Portanto, em alguns casos, você pode assistir ao jogo no próprio site.

É importante ressaltar que nem todas as casas de apostas possuem o streaming ao vivo, assim, pesquise cada uma delas se este for um ponto importante para você.

Além disso, alguns sites podem ter condições específicas para usar o recurso, como ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Por isso, não se esqueça de conferir os Termos e Condições de cada site.

Apps para apostar

Com cada vez mais jogadores optando por fazer apostas pelo celular, é importante também analisar a experiência móvel das plataformas.

Nesse sentido, todas as operadoras que mencionamos possuem um site móvel totalmente adaptado para telas menores.

No entanto, algumas opções do mercado também disponibilizam um aplicativo nativo para aparelhos Android.

Atendimento ao cliente

É natural que surjam dúvidas em relação aos serviços oferecidos pelas plataformas de apostas. Por isso, pesquise os meios de contato que cada uma delas oferece.

Em geral, as casas de apostas contam com e-mail e chat ao vivo para atendimento, sendo este último um serviço de respostas em tempo real.

Alguns sites ficam disponíveis para atender aos jogadores 24 horas por dia, enquanto outros ficam ativos por um determinado número de horas. Por isso, avalie os diferentes atendimentos de cada operadora.

Alguns sites contam com atendimento ao cliente durante 24h (Crédito: iStock)

Variedade de métodos de pagamento

Por último, mas não menos importante, é fundamental conferir quais são os métodos de pagamento disponíveis em cada plataforma.

Todas as operadoras que mencionamos incluem procedimentos seguros e confiáveis. Porém, algumas casas podem oferecer uma variedade mais ampla do que outras.

Além disso, é conveniente pesquisar quais são as exigências de cada site para depósitos e saques, assim como o tempo de processamento para concluir cada transferência.

Essas informações podem ser encontradas com facilidade em links de ajuda no rodapé da página oficial ou pelo suporte ao cliente.

As melhores bets Brasil: nosso top 3

Depois de analisar cada um dos aspectos que mencionamos acima, montamos o nosso top 3 das melhores bets do Brasil. Porém, tenha em mente que esta é uma opinião subjetiva e pode variar de jogador para jogador.

Por isso, não deixe de pesquisar e comparar diferentes plataformas antes de se cadastrar em uma. Veja abaixo a nossa seleção:

Betano

KTO

Superbet

Conclusão sobre as melhores bets Brasil

As apostas online estão crescendo no Brasil e há cada vez mais plataformas no mercado. Por isso, nem sempre é tão simples escolher qual é a melhor opção de jogo.

Contudo, com este artigo, você poderá ter mais embasamento para avaliar os diferentes sites de apostas.

Leve em consideração quais são os aspectos mais importantes para o seu jogo e lembre-se de fazer os seus palpites com responsabilidade.

Afinal, não há garantias de retornos em apostas esportivas ou em jogos de cassino.

Perguntas frequentes sobre as bets do Brasil

Ainda tem dúvidas sobre as bets do Brasil? Veja a seguir algumas respostas que podem ajudá-lo.

Quais são as bets autorizadas no Brasil?

Desde 1º de janeiro de 2025, casas de apostas precisam de licença específica para operar no Brasil. Consulte o site da SIGAP para ver as operadoras autorizadas atualmente.

O que está acontecendo com as bets no Brasil?

Desde 2025, o Brasil exige licenciamento específico para casas de apostas. As operadoras listadas neste artigo já obtiveram suas licenças oficiais. Casas não registradas estão sendo bloqueadas no país.

Quais foram as bets liberadas no Brasil?

As casas de apostas listadas neste artigo, incluindo Betano, KTO e Superbet, já obtiveram suas licenças oficiais para operar legalmente no Brasil.