Melhores casas de apostas com bônus: top 10 para se cadastrar

Procurando casas de apostas com bônus? Mais do que simplesmente listar opções, este guia ajuda você a entender quais bônus realmente valem a pena e como funcionam na prática. Descubra as melhores ofertas disponíveis, como aproveitá-las ao máximo e o que considerar antes de escolher a casa ideal para o seu perfil de apostador.

As melhores casas de aposta com bônus

Antes de mais nada, então, vejamos uma lista de casas de apostas com bônus. Existem outras, claro, essas listadas abaixo são apenas uma seleção da nossa equipe editorial.

bet365 – gigante confiável tradicional

A bet365 é referência global no mundo das apostas, com décadas de experiência e um histórico sólido de qualidade e inovação. Poucas casas se comparam em tamanho e reputação.

Promoções e recursos disponíveis: pagamento antecipado, substituição garantida, cotas aumentadas, super aposta e outras funcionalidades exclusivas.

Importante: essas ofertas não são bônus de cadastro, mas sim ferramentas fixas para melhorar sua experiência.

Esportes e jogos disponíveis: ampla variedade de mercados esportivos e um cassino completo, com opções para todos os perfis de apostadores.

Métodos de pagamento: Pix é o principal meio aceito, com transações rápidas e seguras. Consulte todas as opções disponíveis no site da bet365.

Betano – referência em qualidade no Brasil

A Betano é uma das maiores casas de apostas do mundo, com forte presença no Brasil e patrocínio a grandes clubes e eventos esportivos. Mas o destaque vai mesmo para a qualidade dos seus serviços e promoções.

Promoções e bônus disponíveis: Roda da Sorte com prêmios diários, freebets semanais, rodadas grátis para slots e outras ofertas sem custo.

Importante: a Betano não oferece mais bônus de cadastro, mas disponibiliza diversas promoções recorrentes para usuários ativos. Códigos promocionais podem desbloquear vantagens extras.

Esportes e jogos disponíveis: grande variedade de esportes, cassino ao vivo, slots e jogos exclusivos para quem busca diversão além das apostas tradicionais.

Métodos de pagamento: Pix disponível para depósitos e saques rápidos. Outras opções podem ser consultadas diretamente no site da Betano.

Sportingbet – foco no público brasileiro

A Sportingbet é uma das casas mais tradicionais entre os brasileiros, sendo pioneira no mercado nacional. Popular e consolidada, segue como uma das casas de apostas com bônus mais atrativas do setor.

Promoções e recursos disponíveis: múltiplas bonificadas, odds aumentadas, seguro de apostas, sistema Big Odds, jackpots e giros grátis.

Algumas ofertas são automáticas e outras exigem apostas mínimas. Fique atento aos Termos & Condições de cada promoção.

Esportes e jogos disponíveis: amplo leque de esportes para apostar, cassino online com diversos slots e opções de jogos ao vivo.

Métodos de pagamento: o Pix é aceito para depósitos e saques rápidos, além de outras opções listadas no site oficial da Sportingbet.

KTO – odds aumentadas diárias

A KTO pode não ser a primeira a surgir na mente dos apostadores, mas já se consolidou como uma das plataformas mais fortes no mercado brasileiro. Regulamentada, prática e com diversas promoções, é uma ótima opção para quem busca variedade.

Promoções e bônus disponíveis: odds aumentadas, apostas grátis, torneios de slots e sistema de cashback no cassino.

Não há bônus de cadastro, mas o programa de cashback é um diferencial: é possível recuperar parte das perdas no cassino e no cassino ao vivo, seguindo os critérios da promoção.

Esportes e jogos disponíveis: grande variedade de esportes, cassino online com jogos populares e torneios frequentes em slots.

Métodos de pagamento: o Pix é aceito para depósitos e saques rápidos. Outras opções estão disponíveis no site oficial da KTO.

Stake – recompensa mensal em bônus

A Stake chegou com força ao mercado brasileiro e já é uma das casas de apostas mais reconhecidas, tanto pelo patrocínio a times e eventos quanto pelas promoções atraentes.

Promoções e bônus disponíveis: Clube VIP exclusivo, sistema de afiliados com vantagens, bônus de aniversário e uma recompensa mensal fixa baseada nos valores apostados nos últimos 30 dias.

Essa recompensa varia conforme o volume de apostas e está sujeita a Termos & Condições.

Esportes e jogos disponíveis: ampla variedade de esportes para apostar, cassino ao vivo e jogos exclusivos para usuários.

Métodos de pagamento: Pix e outras opções rápidas e seguras, disponíveis para depósitos e saques no site oficial da Stake.

Superbet – bônus diários grátis

A Superbet é uma das casas que mais cresceram no Brasil nos últimos anos, investindo forte no mercado nacional e patrocinando grandes equipes.

Promoções e bônus disponíveis: SuperSpin (roda da fortuna gratuita com prêmios instantâneos), SuperMúltipla (aposta bonificada em múltiplas seleções), além de giros grátis, freebets e outras ofertas rotativas.

Todas as promoções estão sujeitas a Termos & Condições.

Esportes e jogos disponíveis: ampla variedade de esportes para apostar e opções diversificadas de cassino.

Métodos de pagamento: Pix e outras formas rápidas e seguras, disponíveis no site oficial da Superbet.

Novibet – programa de fidelidade no cassino

A Novibet é uma casa de apostas completa que também se destaca pelos bônus exclusivos para o cassino, com um programa de fidelidade competitivo que oferece prêmios altos conforme você sobe de nível.

Promoções e bônus disponíveis: Early 15 (pagamento antecipado em apostas over 2,5 no futebol se houver dois gols até os 15 minutos), ofertas de pagamento antecipado, substituição garantida e outras ferramentas interessantes.

Além disso, o Novi-Bolão é um bolão gratuito onde os usuários podem ganhar prêmios em dinheiro ao acertar resultados de jogos.

Esportes e jogos disponíveis: ampla variedade de esportes para apostar, além de um cassino completo com promoções exclusivas.

Métodos de pagamento: Pix e outras opções rápidas e seguras disponíveis no site oficial da Novibet.

EstrelaBet – especialista em eSports

A EstrelaBet é uma das casas que mais investe em eSports no Brasil, com vários bônus exclusivos para essa modalidade, como o Turbina Bet — uma porcentagem extra nas odds de seleções múltiplas.

Promoções e bônus disponíveis: Turbina Bet, roleta especial em slots pré-selecionados, prêmios no Jogo da Semana, torneios de slots e apostas grátis em esportes.

Ofertas variadas para todos os perfis de apostadores.

Esportes e jogos disponíveis: ampla cobertura de eSports, esportes tradicionais e um cassino com opções diversificadas.

Métodos de pagamento: Pix e outras formas rápidas e seguras, disponíveis no site oficial da EstrelaBet.

Betsul – cassino com cashback

A Betsul iniciou sua atuação no Brasil focada em futebol e eSports, mas hoje é referência em várias modalidades, com destaque para seu cassino que oferece cashback.

Promoções e bônus disponíveis: cashback em slots selecionados, giros grátis em jogos específicos e cashback exclusivo para grandes campeonatos de futebol.

As ofertas seguem regras e Termos & Condições que devem ser observados.

Esportes e jogos disponíveis: ampla variedade de esportes para apostar, e um cassino com promoções atrativas para jogadores de todos os perfis.

Métodos de pagamento: Pix e outras opções rápidas e seguras estão disponíveis no site oficial da Betsul.

Betnacional – especialista em futebol nacional

A Betnacional começou focando no mercado brasileiro, com a proposta de ser “uma casa de brasileiros para brasileiros”. Hoje, mesmo expandindo, mantém o foco nas apostas nacionais.

Promoções e bônus disponíveis: giros grátis em slots selecionados, odds melhoradas e mercados especiais para apostas.

Ofertas funcionais e voltadas para o perfil do apostador brasileiro.

Esportes e jogos disponíveis: além dos esportes tradicionais, o cassino da Betnacional conta com diversos torneios, com premiações em dinheiro e outras recompensas que variam ao longo do tempo.

Métodos de pagamento: Pix e outras opções seguras e rápidas, disponíveis no site oficial da Betnacional.

O que são e como funcionam os bônus?

A definição de bônus de aposta é um pouco nebulosa, mas podemos colocar da seguinte forma: são os recursos adicionais que as operadoras liberam. Ainda assim, é um jeito vago de colocar a questão.

Os bônus são, em linguagem transparente, uma forma de as casas de apostas incentivarem os jogadores a apostar. Os bônus, afinal, existem por isso: servem como motivador-extra para que os jogadores se engajem nos serviços da casa.

Isso não deve fazer parecer, porém, que os bônus de casas de apostas sejam armadilhas ou coisas negativas – não são! Eles são ferramentas extras a serem usadas com estratégia e sabedoria.

Podemos colocar os bônus em várias categorias diferentes, e muitas delas se misturam entre si. Alguns dos tipos mais comuns são:

Apostas grátis;

Giros grátis em slots;

Torneios de slots;

Torneios de aposta;

Bolão;

Roda da Fortuna;

Seguro de apostas;

Cashback;

Garantias de vitória (gols antecipados, substituição, etc.);

Outros.

Há uma infinidade de categorias, e muitas vezes as casas de apostas com bônus em si inventam novos formatos. O que é mais importante, acima de tudo, é se lembrar de ler as regras de qualquer oferta que interessar.

Cumprir os Termos & Condições, que são essas regras, é a única coisa que permite ao jogador efetivamente aproveitar os bônus. Não adianta nada achar que se deu bem se você não cumpriu as regras, afinal.

Top casas de apostas com os melhores bônus de apostas esportivas

Cada casa de apostas tem um conjunto próprio não só de bônus, mas de regras para esses bônus, entre outras características. Assim, é difícil selecionar as melhores, porque os critérios variam de um jogador para o outro.

Todavia, vale a pena citar pelo menos cinco grandes destaques na nossa lista. O ranking abaixo foi feito pensando na facilidade de ativação das ofertas, suas regras de cumprimento e a acessibilidade em geral. Você pode ter uma opinião diferente, porém, lembre-se.

Betano; bet365; Superbet; Novibet KTO

Obviamente que a lista de casas de apostas com bônus de qualidade é muito maior do que esse Top-5. Nossa sugestão, por isso, é que você mesmo tire um tempo para explorar as opções. Lembre-se, acima de tudo, de se atentar às regras.

Como participar de bônus e promoções?

Cada bônus de casas de apostas tem suas próprias características e, mais importante, regras. Assim, a primeira coisa a se fazer, sempre, é se inteirar sobre os Termos & Condições.

Uma boa forma de discernir como participar dos bônus é dividi-los em duas grandes categorias: os que requerem saldo e os que não requerem. Vejamos detalhes sobre ambos.

Para o segundo tipo, ou seja, sem precisar de saldo, você pode participar a qualquer momento, e em geral envolvem bolões, giros grátis, rodas da sorte, sorteios, etc. O outro tipo, porém, isto é, os bônus que requerem saldo, precisam ser analisados com mais atenção.

A maioria deles envolve apostas esportivas comuns, claro, e aí não tem muito segredo, a não ser prestar atenção nas regras de odds e mercados. Outros, porém, são mais complexos, como os torneios de slot e missões. Nesses casos, além de haver regras de uso, os valores de aposta são pré-determinados, ou seja, só participa quem atingir a quantia X estipulada nas regras.

Como usar o bônus de apostas grátis?

Apostas grátis são um tipo muito comum e popular entre as apostas com bônus. Eles podem ser ativados através de um código promocional, mas geralmente as casas distribuem freebets de forma menos engessada.

Sobre o uso em si, não tem muito segredo: é um bilhete de aposta, com valor pré-determinado, e cujo investimento não vai sair da sua banca. Como todos os outros bônus de casas de apostas, porém, cabe ao jogador se atentar às regras de uso.

Como estamos falando de apostas esportivas, as regras quase sempre dizem respeito ao valor das odds. Em alguns casos, é comum também que a freebet exija que o jogador faça uma aposta múltipla de determinado número de seleções. Um exemplo seria algo assim:

Aposta grátis: no mínimo 3 seleções, com odds a 1.25 cada, somando no mínimo 2.00 nas odds totais.

Existem, claro, subcategorias a perder de vista dentro do mundo das apostas grátis. Em todos os casos, vale a pena se inteirar sobre as regras, lendo os T&Cs integralmente antes de usar a oferta.

Como sacar o bônus das casas de apostas

A preocupação de sacar o dinheiro obtido com uma oferta está profundamente relacionada ao mundo dos bônus de cadastro. Isso, porém, mudou em 2025, e você precisa se inteirar.

Desde que as reformas nas leis de apostas passaram a valer no Brasil, praticamente não há mais bônus de cadastro – isto é, bônus de boas-vindas. O formato mais comum era “deposite X, receba Y”, e uma das regras era que esse Y, isto é, o valor-bônus, não podia ser sacado.

Hoje em dia, as coisas mudaram. Não existem mais bônus de cadastro nesse formato e, portanto, não há mais valores-bônus para confundirem os jogadores.

O que existe hoje, e é bem mais comum, são apostas grátis. Todavia, a maioria das freebets, quando depositadas na conta do cliente, não entram na página de saldo real. Assim, não há preocupação em sacar esse valor, pois ele não aparece junto com o dinheiro real.

Vale, porém, o lembrete: qualquer oferta recebida pela casa precisa ser jogada antes de ser sacada. A não ser quando a plataforma especifique, com todas as letras, que o prêmio é em dinheiro, há T&Cs para cumprir. Não são mais rollovers, como era com os bônus de cadastro, mas ainda há regras, em suma.

Perguntas frequentes sobre as melhores casas de apostas com bônus

Falamos bastante sobre as casas de apostas com bônus no Brasil hoje. Todavia, sabemos que algumas dúvidas podem persistir. Pensando nisso, elaboramos este breve setor de Perguntas Frequentes (FAQ) focando justamente nisso: ofertas, bônus e promoções nas casas de apostas hoje.

Quais são as melhores casas de aposta com bônus hoje?

No artigo que você acabou de ler, selecionamos oito excelentes casas de apostas com bônus para você escolher. Obviamente, porém, existem mais plataformas que oferecem bônus e promoções. A escolha final é sua, e sugerimos que você leve em consideração as outras características das casas. Em suma, opte por uma plataforma que atende às suas necessidades.

Como faço para ativar os bônus de boas-vindas?

Por conta das reformas nas leis de apostas no Brasil, bônus de boas-vindas não são mais permitidos. Até 2024 era comum encontrarmos ofertas no esquema “deposite X, receba Y”, mas isso não existe mais. Ainda é possível, porém, encontrar casas de apostas com bônus para clientes registrados. Esses, sim, ainda são permitidos.

As casas de apostas ainda têm bônus de recarga?

Não, bônus de recarga não são mais permitidos – ao menos no sentido “recarregue X e recebe Y% do valor”. O que podem existir são bônus semanais ou mensais que exigem saldo, mas não precisa necessariamente ser o saldo provindo de um novo depósito.

Como faço para usar meu código de bônus nas casas de apostas?

Caso você tenha um código de bônus, seja ele um código por indicação ou um código de afiliado, é possível usá-lo em geralmente dois lugares do site: no momento do cadastro e na página de depósito. Todavia, lembre-se que esses códigos não são mais para bônus de boas-vindas, pois essa prática foi descontinuada após as reformas na legislação brasileira.

Existem promoções e bônus de aposta exclusivos nos apps?

Hoje em dia é muito raro que as casas apostas façam diferenciação de bônus para quem joga no site ou no app. Todavia, podem existir, sim, algumas ofertas exclusivas. Nesse caso, quase sempre são promoções ativadas por código de referência.

Quais casas de apostas têm bônus grátis?

Poucas plataformas hoje em dia oferecem bônus para clientes que não tenham ao menos saldo em conta. Há algumas exceções, porém. Um tipo de bônus que está aberto até a quem não tem saldo em conta é o de Rodas da Fortuna. Exemplos são a SuperSpin da Superbet e a Roda da Sorte da Betano, mas há muitas outras.