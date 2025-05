Menina de 11 anos com síndrome rara morre em Rio Branco por complicações da Influenza

A pequena Anna Helena dos Santos, de 11 anos, faleceu no último dia 16 de maio em Rio Branco, vítima de complicações causadas pela Influenza B, doença respiratória que vem preocupando autoridades de saúde no estado. A menina, que havia sido diagnosticada com a rara Síndrome de Miller-Dieker ainda bebê, apresentou quadro de pneumonia após ser internada com febre e não resistiu.

Anna foi levada ao Hospital da Criança no dia 10 de maio após ter febre durante a madrugada. Inicialmente, a família acreditava que ela receberia alta no mesmo dia. No entanto, após a realização de exames, os médicos constataram a presença do vírus Influenza B e decidiram interná-la. Dois dias depois, uma tomografia indicou que a menina já apresentava pneumonia unilateral e baixos níveis de oxigênio no sangue.

Segundo a mãe, a funcionária pública Hêgina Barros, o estado de saúde da filha se agravou rapidamente. Em 13 de maio, Anna foi transferida para a UTI com insuficiência respiratória e entubada. Três dias depois, não resistiu à evolução da pneumonia, que atingiu os dois pulmões.

Apesar de a morte não estar diretamente relacionada à síndrome genética que possuía, a mãe acredita que a condição rara tornou a menina mais vulnerável às complicações respiratórias. “Não pudemos fazer nada. Foi tudo muito rápido. Acredita-se que, por ter a síndrome rara, ela era mais suscetível. Os médicos dizem que a evolução da doença já a deixava debilitada”, contou ao g1.

A morte de Anna ocorre em meio a um surto de síndromes respiratórias agudas graves no Acre. No dia 10 de maio, o governo estadual decretou situação de emergência em saúde pública, citando o aumento exponencial nos atendimentos por sintomas gripais e a elevada taxa de ocupação dos leitos pediátricos.

A Influenza B, uma das variantes do vírus da gripe, tem se mostrado especialmente perigosa para crianças e pessoas com comorbidades. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre reforça a importância da vacinação e de medidas preventivas, como o uso de máscaras em ambientes hospitalares e a higienização das mãos.