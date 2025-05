Menina de 13 anos é encontrada após ser dada como desaparecida

A menina de 13 anos, moradora de Santa Maria no Distrito Federal, dada como desaparecida desde quinta-feira (29/5), foi encontrada por familiares, nessa sexta (30/5). Segundo a mãe, Geovana Rodrigues estava na casa de uma amiga, porém as circunstâncias não foram divulgadas pela família.

“Está tudo bem, graças a Deus. A gente só tem a agradecer. Tinha muita gente preocupada com ela, porque hoje em dia a gente sabe as coisas como estão”, disse a mãe, aliviada.

A menina havia sido vista pela última vez ao sair de casa, na Quadra 307 da região administrativa, para ir à escola – na mesma região administrativa –, por volta das 12h30.

Depois disso, ela conversou com a mãe por volta das 16h, quando ainda estaria no colégio, e não deu entrou mais em contato com a família.

A mãe da adolescente ligou para a escola onde a filha estuda e descobriu que a estudante não chegou a ir às aulas daquele dia. Depois disso, a família registrou boletim de ocorrência por desaparecimento.