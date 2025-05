A criança teria fugido da clínica Única Kids. Quando localizaram o menino, funcionárias o agarraram pelos braços à força. Na sequência, uma delas pegou o garoto pelas pernas e começou a arrastá-lo pelo chão. A cena foi filmada.

Assista:

A mãe da criança, Heloísa Cervo, fez uma desabafo revoltado pelas redes sociais. “Isso é agressão. Isso é maus-tratos. Primeiro, contra uma criança, e, segundo, contra uma pessoa com deficiência”, afirmou.

“O lugar que a gente deixa o meu filho para que ele faça um tratamento, para que ele ficar melhor, bem acompanhado, a gente faz das tripas coração para dar o melhor para essa criança, vem esses profissionais”, desabafou.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada e prendeu em flagrante uma psicóloga e uma fisioterapeuta suspeitas de protagonizaram a cena de maus-tratos.

As duas mulheres foram encaminhadas à 5ª Delegacia de Polícia (Área Centra de Brasília). O caso foi registrado como maus-tratos.

Outro lado

Em nota publicada nas redes sociais, a clínica Única Kids classificou o episódio como “isolado”. “Cumpre destacar que tais eventos correspondem a condutas isoladas, que não refletem nossos valores e o compromisso inabalável da Clínica com a ética, o cuidado humanizado e a excelência no atendimento aos nossos pacientes”, afirmou a clínica.

Segundo o comunicado, a clínica adotou as medidas administrativas necessárias. A empresa também declarou que colabora com as autoridades para a elucidação dos fatos. Além disso também ressaltou que as funcionárias têm direito à ampla defesa e ao contraditório.