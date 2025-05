Mesmo com batida, Leclerc lidera primeiro treino no GP de Mônaco

Nem mesmo uma batida no início da sessão, no primeiro treino libre do GP de Mônaco de Fórmula 1, impediu que Charles Leclerc fizesse a melhor volta desta sexta-feira (23/5). O piloto monegasco iniciou a volta e logo colidiu em Lance Stroll, mas seguiu na disputa e finalizou o circuito com 1m11s964.

Max Verstappen e Lando Norris completaram o top 3. O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou na 18ª colocação.

A batida entre Leclerc e Stroll será investigada. O incidente não foi o único da atividade desta sexta. Norris raspou uma das rodas em uma barreira e Pierre Gasly reclamou de um carro da Haas. Além disso, Liam Lawson quase se chocou contra o carro de Lewis Hamilton.

Gabriel Bortoleto também quase protagonizou um acidente com Max Verstappen, que vinha em velocidade e por pouco não acertou o carro do brasileiro.

Como ficou a classificação