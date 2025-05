Mesmo com queda no preço, diesel no Acre lidera como o mais caro do Brasil em maio, diz levantamento nacional

Apesar da queda generalizada no preço do diesel em maio, o Acre segue entre os estados com os valores mais altos do país. Dados da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, apontam que o valor médio do litro do diesel no Brasil foi de R$ 6,380 no período de 1º a 26 de maio, uma redução de 2,28% em comparação a abril, quando o preço médio era de R$ 6,529. A redução acompanha o corte promovido pela Petrobras no início do mês nos preços repassados às distribuidoras.

Além do diesel, a gasolina também teve leve queda, passando de R$ 6,470 para R$ 6,459 por litro um recuo de apenas 0,17%. O etanol, por sua vez, praticamente não teve variação, encerrando o mês com média de R$ 4,502, alta de apenas R$ 0,001. As informações são baseadas em transações realizadas em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país, refletindo os valores efetivamente pagos pelos motoristas.

A tendência de queda já vinha sendo captada por indicadores econômicos como o IPCA-15, que registrou deflação de 0,29% no grupo Transportes em maio, com destaque para a queda de 1,53% no óleo diesel. Segundo Marcelo Braga, diretor da ValeCard, o cenário internacional de desaceleração econômica, impulsionado por políticas dos Estados Unidos, pode continuar pressionando para baixo o preço do petróleo o que, aliado à redução nas refinarias, tende a aliviar o bolso do consumidor nos próximos meses.