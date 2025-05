Metástase óssea: especialista explica diagnóstico de câncer que atingiu Joe Biden

No último domingo (18/5), o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos, após apresentar sintomas urinários crescentes. Para entender o grave caso de Biden, o portal LeoDias procurou um especialista no assunto.

O doutor Jorge Abssamra Filho, oncologista do Hospital Santa Clara, explicou o que é uma metástase óssea, como a diagnosticada em Biden: “É quando o câncer se espalha da próstata para os ossos. As células cancerígenas viajam pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos e se alojam no osso, formando lesões metastáticas. Isso pode causar dor óssea e risco de fraturas”, esclareceu.

Segundo divulgado pela equipe do ex-presidente, “o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz”. O especialista esclareceu que isso é padrão em cânceres de próstata avançados, como o de Biden.

“Significa que o câncer cresce estimulado pela testosterona, o principal hormônio masculino. Enquanto o tumor for sensível a hormônios, ele responde bem à castração química (bloqueio da testosterona) ou à orquiectomia (retirada dos testículos). Esse é o padrão inicial de quase todos os cânceres de próstata avançados. Com o tempo, alguns tumores podem se tornar resistentes à castração, passando a crescer mesmo sem testosterona”, disse o médico.

De acordo com um porta-voz do ex-presidente dos Estados Unidos, ele não fazia exames de próstata desde 2014, o que pode ter ajudado no estágio avançado do câncer. Desta forma, o oncologista ressalta a importância da rápida identificação da doença.

“Não há uma prevenção absoluta, mas é possível reduzir riscos e detectar precocemente com exames de rotina. Homens a partir dos 50 anos realizar acompanhamento periódico com o urologista ou com história familiar de câncer ou afrodescentes a partir dos 45 anos. Isso implica concluir que o presidente Biden não fazia os exames habituais necessários”, afirma.

Alguns hábitos podem contribuir para o estilo de vida saudável: