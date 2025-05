MFDF 2025: conheça o artista que criou a identidade visual do festival

Iniciativas que reúnem criatividade e inovação, para que façam sentido, precisam traduzir essas ideias para além dos produtos expostos e das atividades oferecidas. Esse olhar estratégico é um dos detalhes que dão charme ao Metrópoles Fashion & Design Festival, promovido pela colunista de moda Ilca Maria Estevão, que teve a terceira edição entre 21 e 23 de maio. Pela segunda vez, a identidade visual do festival levou a assinatura do artista Vitor Barbosa (@barbosaovitor).

A seguir, a coluna conta um pouco da história do designer e da relação dele com o MFDF. Vem conferir!

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2025, idealizado e promovido por Ilca Maria Estevão, colunista de moda do Metrópoles

Grafite, música e moda

Vitor Barbosa começou a trajetória artística a partir do grafite. Depois, expandiu para o design a partir de experiências nas cenas da música eletrônica e da moda, especialmente em eventos. “Para mim, a moda entrou em um momento em que, no Distrito Federal, faltava um lado de ação criativa, de comunidade”, comenta.

O designer tem cases como a direção de arte do lançamento e da turnê do álbum Os Garotin de São Gonçalo, do trio Os Garotin, que mescla música brasileira e influências de ritmos como R&B, soul e pop. O grupo, vale destacar, foi indicado a três categorias no Grammy Latino, em 2024, e venceu em Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A trajetória artística de Vitor Barbosa tem raízes no grafite, na música e na moda

Inspiração tecnológica

Para o primeiro trabalho com o Metrópoles Fashion & Design Festival, em 2023, Vitor recebeu de Ilca, idealizadora do evento, a missão de criar uma identidade visual que ecoasse com todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Além disso, deveria ter um viés criativo relacionado à produção têxtil.

“Como trazemos acessibilidade? Como mostramos que Brasília é uma cena comunitária criativa, que valoriza artistas da moda?”, comentou. Naquele ano, a inspiração partiu da ideia de como a inteligência artificial pode auxiliar os profissionais da moda na cadeia produtiva. Seja para agregar no conhecimento técnico, seja para pensar em formas de consumir menos materiais têxteis.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2023

Vinícius Schmidt/Metrópoles 2 de 6

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2023

Matheus Veloso/Metrópoles 3 de 6

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2023

Vinícius Schmidt/Metrópoles 4 de 6

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2023

Pedro Iff/Metrópoles 5 de 6

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2023

Igo Estrela/Metrópoles. @igoestrela 6 de 6

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2023

Matheus Veloso/Metrópoles

Cores e inclusão

Já para a edição número 3, em 2025, ele navegou por ideias como a integração e as emoções positivas que as cores evocam. Os layouts, assim como os gradientes e a linguagem textual, carregaram elementos com inspiração orgânica e até psicodélica, menos geométrica. “Mais vivos e mais naturais, mas ainda com uma visão futurista. Trazendo o lado humano evoluído”, descreve o designer.

Cores e formas orgânicas inspiraram a identidade visual do evento para 2025

A identidade visual apareceu nas artes digitais e nos vídeos de divulgação do evento, além dos espaços físicos, dos eco copos, das ecobags e outros detalhes do festival. “Quanto mais colorido, mais as pessoas se sentem felizes, acolhidas. Quando expandimos esse leque visual, transformamos em algo do dia a dia. Acredito que gera uma identificação”, analisa.

A edição de 2025, vale lembrar, foi realizada com fomento da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (@seturdf), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social Brasileiro – INBRAS.

A estética aparece em diversos detalhes, como nos eco copos

Diálogo comunitário e estético

Para Vitor Barbosa, um dos pontos mais interessantes do MFDF é a curadoria de moda que agrega diferentes pegadas, do streetwear ao luxo feito à mão. Iniciativas como o festival, na visão dele, são importantes para integrar a cultura criativa de Brasília. Além disso, ele considera o Museu Nacional da República, endereço das três edições, estratégico e até artisticamente simbólico.

Vitor Barbosa com Nina Woronkoff e Carolina Duarte no MFDF 2025

“É um momento de agregar e dar esse senso de comunidade. Percebemos por ser um círculo [o Museu]. Esse símbolo e esse formato, e como as coisas acontecem dentro da cúpula, são importantes para haver sintonia entre todas essas comunidades, de diferentes movimentos estéticos de moda”, acrescenta.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2025

Augusto Costa/Especial para o Metrópoles 2 de 5

Inscrições abertas para designers e criadores de moda, lojas multimarcas e brechós de Brasília que desejarem participar do próximo Metrópoles Fashion & Design

Augusto Costa/Especial para o Metrópoles 3 de 5

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2025

Augusto Costa/Especial para o Metrópoles 4 de 5

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2025

Augusto Costa/Especial para o Metrópoles 5 de 5

Detalhes do Metrópoles Fashion & Design Festival 2025

Augusto Costa/Especial para o Metrópoles

Metrópoles Fashion & Design Festival

O Metrópoles Fashion & Design Festival é a realização de um sonho pessoal de Ilca Maria Estevão, que começou a própria trajetória na moda como colunista do portal Metrópoles. A partir dessa vivência, criou projetos como Moda Brasília e Brasília Fora dos Padrões, voltados a destacar os talentos da cidade, muitas vezes invisibilizados. O MFDF surgiu então como uma resposta a isso, com a criação de um ambiente onde esses talentos podem ser vistos, ouvidos, reconhecidos.

Por isso, a cada edição, com o objetivo de fortalecer a cena criativa do Distrito Federal, Ilca convida o público da capital a ir ao Museu Nacional da República conferir uma programação cultural que integra moda, arte, música e gastronomia. Para continuar de olho nas novidades do MFDF, não deixe de seguir a página do festival: @metropolesfashion.design. As inscrições já estão abertas para criadores, brechós e multimarcas locais que desejarem participar com produtos à venda na próxima edição.