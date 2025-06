MG: policial acusado de fazer escolta ilegal tem prisão decretada

Um policial civil de Ubá, cidade a 139 quilômetros de Juiz de Fora (MG), teve a prisão preventiva decretada. Ele é investigado por receber vantagens indevidas em dinheiro para prestar serviço de segurança privada, valendo-se da função de policial. O policial foi denunciado pela prática de 272 crimes de corrupção.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em atuação integrada com a Corregedoria da Polícia Civil, obteve, na sexta-feira (30/5), um mandado de prisão preventiva em desfavor do policial.

Leia mais no portal Tribuna de Minas, parceiro do Metrópoles.