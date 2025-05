Ministério da Saúde envia mais de R$ 3,5 milhões ao Acre para pagamento do piso da enfermagem

O Ministério da Saúde fez uma transferência milionária de recursos financeiros ao estado do Acre, com o intuito de garantir o pagamento do piso salarial para os profissionais de enfermagem.

O valor exato transferido para o Acre foi de R$ 3.574.588,55, referente ao mês de maio, destinado exclusivamente ao cumprimento do piso salarial estabelecido pela Lei nº 14.434/2022. Essa legislação determina um salário mínimo de R$ 4.750,00 para enfermeiros e de R$ 3.325,00 para técnicos e auxiliares de enfermagem. A implementação deste piso salarial é uma resposta a longas demandas da categoria, que busca melhores condições de trabalho e uma remuneração justa.

O total destinado a estados e municípios do Brasil chega a R$ 731.681.092,90, entre valores destinados à execução municipal e estadual.

Os recursos são repassados todos os meses aos entes federados e devem ser utilizados para o pagamento do piso dos profissionais da categoria.

No geral, o maior valor foi destinado aos municípios de Minas Gerais, que receberam mais de R$ 103 milhões. Na sequência, aparece a Bahia, com cerca de R$ 77 milhões, entre valores de execução estadual e municipal.