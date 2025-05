Ministros do governo Lula celebram resultado do PIB: “Confiança”

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usaram as redes sociais, nesta sexta-feira (30/5), para comemorar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), que expandiu 1,4% no primeiro trimestre — com destaque para o agro.

Em publicação na rede social X, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que “os brasileiros estão consumindo mais, o setor produtivo investe com confiança e o agro segue produtivo”.

“O caminho nunca é fácil — exige escolhas responsáveis e firmes. Mas os resultados mostram que vale a pena o esforço feito com visão de futuro. Vamos em frente”, escreveu Tebet.

O titular da pasta do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, compartilhou a foto do resultado do PIB: “Sabe a série ‘nem precisa de legenda’? Pois é, aí está mais uma colheita do governo do presidente”.

O PIB

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, em um ano.

Uma alta significa que a economia está crescendo em um ritmo bom , enquanto um recuo implica encolhimento da produção econômica da nação .

, enquanto . A estimativa do Banco Central (BC) para o crescimento do país neste ano é de 1,9%. Já o Ministério da Fazenda projeta uma expansão mais otimista, de 2,4%.

Para o mercado financeiro, o PIB do Brasil avançará 2,14% em 2025.

Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%, ante crescimento de 3,2% no ano de 2023.

A economia brasileira no 1º tri

Os dados referentes ao desempenho da economia brasileira foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB avançou 1,4% no primeiro trimestre deste ano.

Segundo o IBGE, a agropecuária teve melhor desempenho no trimestre, com incremento de 12,2% na economia brasileira. Na sequência, constam os serviços (0,3%), com alta moderada. Enquanto isso, a indústria (-0,1%) não teve variação significativa.

Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 2,9%. À época, o resultado foi puxado pelo comércio. No acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB registrou elevação de 3,5%.

Em valores correntes, o PIB acumulou R$ 3 trilhões entre janeiro e março, sendo: