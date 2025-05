Miss Grand Acre 2025 movimenta a capital com aclamação da nova representante do estado

Está acontecendo nesta sexta-feira (24), em Rio Branco, a aclamação da nova Miss Grand Acre 2025, e o evento já está movimentando a cidade com cobertura da imprensa, presenças especiais e um público animado. A nova eleita será responsável por representar o estado no prestigiado Miss Grand Brasil, concurso de beleza que cresce em visibilidade nacional e internacional.

Coordenado por Meyer Manaus, o evento reúne diferentes gerações de misses acreanas. Meyer, que também comanda o Miss Mirim, relembra que o concurso começou em 1992 e já revelou talentos como Brenda Haddad, vencedora do Miss Brasil Infantil. Ela resgatou o evento em 2018, dando novo fôlego à franquia no Acre.

“A expectativa é a melhor possível. A nossa candidata foi escolhida após uma seletiva com o diretor nacional, e acreditamos que ela vai representar muito bem o nosso estado”, declarou a coordenadora.

Entre as presenças de destaque está Maria Cláudia Barreto, de 41 anos, que foi Miss Acre 2006 e também representou o Brasil no Miss Beleza Internacional. Natural do Acre e advogada, ela veio especialmente para prestigiar o evento e será responsável por passar a faixa à nova Miss Grand Acre 2025.

“Vim visitar a família e aproveitei o convite da Mary para prestigiar esse evento. Estou muito curiosa, nem eu conheço ainda a nova miss. Espero que ela represente muito bem o nosso estado e aproveite ao máximo essa oportunidade. Participar do Miss Grand é algo único e inesquecível”, destacou Maria Cláudia.

A cerimônia também conta com a participação de misses mirins e figuras conhecidas do meio da beleza no Acre, como Vitória Bogéa, Miss Acre Trans 2022, que marcou presença no evento e falou sobre a importância da noite.

“Estou muito ansiosa para saber qual vai ser o novo rosto do Acre em um concurso que só cresce em nível nacional e internacional. Tenho certeza de que iremos arrasar nessa nova edição”, afirmou Vitória, que já figurou entre as 17 melhores do Brasil em 2022. Atualmente maquiadora e cabeleireira, ela também não descarta voltar às passarelas. “Quem sabe eu não represento o Acre mais uma vez?”, completou.

Com flashes, entrevistas e muita emoção, o Miss Grand Acre 2025 segue nesta noite celebrando a beleza, a diversidade e a representatividade acreana rumo ao cenário nacional.