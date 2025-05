Montanhistas alucinam com “morte” após uso de cogumelos nos EUA

Dois montanhistas que exploravam as Montanhas Adirondack, no estado de Nova York (EUA), acionaram os serviços de emergência no último sábado (24) para relatar que um companheiro de trilha havia morrido. Mais tarde, as autoridades descobriram que tudo não passava de uma alucinação provocada pelo uso de cogumelos alucinógenos.

Segundo o Departamento de Conservação Ambiental, citado pela agência Associated Press, um guarda florestal foi enviado ao local após o alerta indicar uma suposta morte no topo da montanha Cascade, um dos picos mais visitados da região.

Durante a chamada, os dois homens também afirmaram estar perdidos. Ainda no contato com o serviço de emergência, as autoridades perceberam que ambos apresentavam sinais claros de estarem em “estado mental alterado”.

A situação ganhou contornos inusitados quando o suposto “falecido” entrou em contato com os socorristas para informar que estava bem e sequer havia se ferido. Não foi confirmado se ele também havia ingerido substâncias alucinógenas.

O guarda florestal conduziu os dois montanhistas desorientados até uma ambulância, que os levou a um hospital. O terceiro integrante foi levado de volta ao acampamento do grupo, onde os três se reuniram mais tarde, todos em segurança.