Morador de Rio Branco ganha bolada em dinheiro ao acertar a quina da Mega-Sena

Um apostador de Rio Branco, capital do Acre, teve motivos para comemorar após o sorteio da Mega-Sena realizado na noite do último sábado (24). Ele acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2867 e garantiu um prêmio de R$ 22.898,73.

A aposta premiada foi registrada na Lotérica do Mercado, localizada na cidade. Os números sorteados foram: 05, 09, 15, 24, 25 e 60.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio, previsto para a próxima semana, poderá pagar até R$ 7,5 milhões ao sortudo que acertar todos os números.

Apesar de não levar o prêmio máximo, o morador de Rio Branco faz parte do grupo de ganhadores que conseguiram a quina e garantiram uma quantia significativa.