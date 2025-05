De acordo com a reportagem, o documento afirmava que o magistrado poderia reforçar as leis brasileiras no ambiente virtual, mas não poderia ordenar empresas americanas a tomar ações específicas nos EUA. O gabinete do ministro optou por não comentar a reportagem, de acordo com a publicação.

A carta teria sido uma resposta à decisão de Moraes, dada em fevereiro deste ano, de suspender a plataforma Rumble, popular entre influenciadores da direita, com a ordem de indicação de representante no Brasil. No último ano, a rede social X chegou a ser suspensa no país por cerca de 40 dias, também após decisão do ministro.

Alexandre de Moraes é alvo de um processo movido pelas empresas Trump Media & Technology Group, comandada pelo presidente americano Donald Trump, e pela plataforma Rumble sob acusação de infringir a Primeira Emenda da Constituição americana, que defende a liberdade de expressão

Restrição de vistos

A reportagem do The New York Times é publicada em meio à decisão do governo Trump de suspender vistos para autoridades estrangeiras acusadas de censurar cidadãos norte-americanos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, citou a América Latina, mas não listou quem será afetado.

Entretanto, após o anúncio, Jason Miller, um consultor de Trump, marcou Moraes na rede social X, insinuando que ele seria atingido pelas medidas. “Compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente quando você lê isso. Ok, vou começar… Olá @Alexandre! “, escreveu.

Nesta quinta-feira (29/5), o governo de Donald Trump fez uma postagem em português, afirmando: “Que fique claro: nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado”.