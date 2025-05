Morre, aos 31 anos, a empresária Wédina Melo, premiada no Grand Master Internacional

Faleceu neste domingo (25), aos 31 anos, a empresária acreana Wédina Melo de Souza, pouco mais de um mês após comemorar seu aniversário. Natural do interior do Acre, Wédina era conhecida no segmento da beleza, onde atuava desde 2020, com especialização em alongamento de cílios.

Wédina conquistou reconhecimento no ramo com a premiação Grand Master Internacional. Sua morte repentina gerou comoção entre amigos, clientes e seguidores nas redes sociais, onde recebia frequentes mensagens de carinho.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do óbito, nem detalhes sobre o velório e sepultamento.