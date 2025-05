Morre, aos 52 anos, Luciano Prado, médico e sócio do IMEB em Brasília

Familiares, amigos, pacientes e conhecidos se despedem, nesta quarta-feira (29/5), do médico Luciano Monteiro do Prado Júnior, formado em Medicina pela Universidade de Brasília (UnB) e especializado em medicina nuclear.

Luciano, mineiro nascido em Paraguaçu, veio para Brasília ainda na adolescência, aos 16 anos, quando foi aprovado no vestibular. Além de ser um dos sócios do Instituto de Diagnóstico por Imagem IMEB, em Brasília, Prado fazia parte da equipe de medicina nuclear do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e do hospital DF Star.

A trajetória do médico foi marcada pela grande paixão pela medicina e por seus três filhos.

Ao Metrópoles membros da família relatam que “tudo que ele se propôs a fazer, fazia com muita alegria”, e que fazia questão da proximidade com os pacientes que atendia, apesar da prática nesta especialização não apresentar tanta proximidade.

A causa da morte não foi divulgada, mas familiares destacam que o médico sempre cultivou bons hábitos de saúde: não fumava, costumava se alimentar bem e praticava exercícios físicos regularmente.

Nas redes sociais, a clínica IMEB relatou que “Dr. Luciano foi um profissional exemplar, referência em sua área, cuidando com sensibilidade e dedicação de tantos pacientes ao longo de sua trajetória. Deixou sua marca não apenas como especialista, mas como uma pessoa humana, simples e generosa”.

O velório de Luciano ocorre nesta quinta-feira (29/5) na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança, das 15h às 17h, quando ocorre o sepultamento.