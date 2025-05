Morre aos 82 anos Epitácio Melo, um dos maiores empresários do Vale do Juruá; veja detalhes

Faleceu nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025, aos 82 anos, o empresário Epitácio Tomé de Melo, uma das figuras mais influentes do setor comercial no Vale do Juruá. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e morreu em decorrência de um traumatismo craniano.

Natural do Seringal Ouro Preto, Epitácio construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela dedicação ao desenvolvimento econômico da região. Iniciou sua carreira comercial nas décadas de 1960 e 1970, ao lado do irmão João Melo, com a venda de secos e molhados. Posteriormente, fundaram a Casa Melo e a Super Móveis Melo, expandindo os negócios familiares. 

Ao longo dos anos, Epitácio consolidou-se como um dos maiores comerciantes de Cruzeiro do Sul, sendo proprietário da loja A Cruzeirense e de outros empreendimentos que geraram empregos e impulsionaram a economia local.

Ele deixa a esposa, dona Agamedina, quatro filhos, entre eles, a ex-presidente da OAB de Cruzeiro do Sul, Núbia Melo; a vice-presidente da Associação Comercial, Núcia Melo; a cirurgiã-dentista Núria Melo; e o pecuarista Epitácio Júnior, além de 20 netos e uma bisneta.

O velório ocorre em sua residência, e o sepultamento está previsto para o cemitério Jardim da Paz, na Estrada da Olivença.