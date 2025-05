Morre aos 85 anos, o juiz aposentado Heitor Andrade Macedo, referência no Judiciário do Acre

O Judiciário acreano perdeu neste sábado, 24, uma de suas referências: o juiz aposentado Heitor Andrade Macedo faleceu aos 85 anos, em Rio Branco (AC). A causa da morte não foi divulgada. O velório está sendo realizado na capela central do Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O sepultamento ocorrerá neste domingo, 25, às 10h, no mesmo local.

Natural de Rondônia, Heitor nasceu em 23 de janeiro de 1940, no seringal Prosperidade, às margens do rio Madeira. Filho de Fortunato Cândido Ramos e Nair Andrade Macedo, ficou órfão de pai ainda aos dois anos de idade, enfrentando desde cedo muitas dificuldades. Cresceu em uma família numerosa e ajudava a mãe, desde a infância, no sustento da casa vendendo doces e quitutes pelas ruas de Porto Velho.

Determinado e autodidata, aprendeu a ler por conta própria e tornou-se um leitor voraz. Antes de ingressar na magistratura, teve diversas ocupações: foi gerente do Banco da Amazônia (BASA), professor de Língua Portuguesa, gerente da INDACRE e da Sabenacre, além de ter atuado como presidente do Rotary de Rio Branco, Venerável da Loja Maçônica Marinho Monte nº 8 e vice-presidente da Federação Acreana de Futebol.

Em 1977, deixou Guajará-Mirim e mudou-se para o Acre, onde formou-se em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Iniciou sua trajetória no Ministério Público, atuando como promotor em Cruzeiro do Sul a partir de 1984, e quatro anos depois foi nomeado juiz de Direito. Após se aposentar precocemente da magistratura, consolidou-se como advogado criminalista de grande prestígio no estado.

Heitor era casado com a servidora aposentada Francisca Santiago Macedo e pai de 12 filhos, entre eles a servidora Maisa Macedo e Helton Santiago Macedo, que atua no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

Diversas instituições lamentaram a morte do magistrado. O presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, divulgou nota em nome de magistrados e servidores: “Neste momento de luto e dor, solidarizamo-nos com os familiares e amigos enlutados. Que encontrem conforto e força para enfrentar esta difícil perda”.

A Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) também expressou pesar em nota assinada pela presidente, juíza Olívia Ribeiro, manifestando solidariedade à família.

Nas redes sociais, a deputada estadual Maria Antônia, cunhada de Heitor, prestou homenagem: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Heitor Andrade Macedo, esposo da minha querida irmã Francisca. Homem íntegro, dedicado à Justiça e à família, Heitor marcou sua trajetória com honra e dignidade, tendo servido como juiz e escritor. Sua sabedoria, retidão e generosidade deixaram uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Estamos de luto”.

A trajetória de Heitor Macedo foi marcada por superação, compromisso com a Justiça e uma profunda dedicação à sociedade acreana, onde construiu uma história admirada por colegas, servidores e amigos.