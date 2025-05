Morre de câncer pulmonar, pedagoga e enfermeira Anadora Libaneo Alemão, aos 86 anos

Vítima de câncer de pulmão, faleceu em Rio Branco na quinta-feira (22), sendo sepultada no mesmo dia, a enfermeira e pedagoga Anadora Libaneo Alemão, aos 86 anos. Deixa uma filha.

A morte foi comunicada pela médica pneumologista Célia Rocha, que fez da paciente uma de suas amigas pessoais. “Posso afirmar que era uma pessoa maravilhosa”, disse a médica.

Ela foi professora e coordenadora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Como enfermeira, chefiou enfermarias da maternidade Barbara Heliodora, do extinto hospital Manuel Dias de Abreu e foi supervisora do enfermagem do Hospital de Base de Rio Branco (Huerb), além de ter sido enfermeira técnica de Núcleo de Recursos Humanos da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Saúde, coordenadora Curso de Auxiliar de Enfermagem da Secretária de Saúde do Acre e diretora de centros de saúde da Capital.

“Figura ímpar, maravilhosa, extremamente competente, humilde, sinônimo de amor, amiga de todas às horas”, definiu Célia Rocha