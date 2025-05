Morre em Brasília, aos 87 anos, Jamil Suaiden

Jamil Suiaden (foto de destaque), avô do atleta olímpico e atual presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), que carrega o mesmo nome do progenitor, morreu nesse domingo (25/5), aos 87 anos, no Distrito Federal.

Ao Metrópoles a família de Jamil enviou um comunicado lamentando a morte e destacando o legado dele.

“Jamil foi uma pessoa que deixou uma marca especial na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua trajetória foi marcada pelo amor à família e dedicação ao trabalho. Jamil deixa saudades, mas também um legado de amor, amizade e boas lembranças. Que sua alma descanse em paz, e que sua memória continue viva em nossos corações”, afirmou.

Familiares e amigos irão se despedir de Jamil Suaiden na Capela 3 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na tarde desta segunda-feira (26/5).

O velório está marcado para ocorrer das 14h30 às 16h30. O sepultamento está previsto para acontecer na sequência, às 17h.