Morre jovem que estava junto com Micaias durante ataque no Taquari após meses internado no PS

Após permanecer mais de três meses internado em estado grave, o jovem André Silva dos Santos, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite da última quarta-feira (28), no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele foi vítima de um ataque a tiros ocorrido no dia 16 de fevereiro, no bairro Taquari, na capital acreana.

Na ocasião, André estava acompanhado de Micais dos Santos, que também foi baleado durante a ação criminosa. Micais, que era conhecido por participar de projetos sociais na comunidade, morreu ainda no local. Já André foi socorrido em estado grave, passou por cirurgias e apresentou melhoras ao longo da internação, mas seu estado de saúde piorou nos últimos dias, culminando em seu falecimento.

VEJA MAIS: Caso Micaias: polícia conclui inquérito da morte de jovem que fazia projetos sociais no Taquari; um segue foragido

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que identificou Ítalo Machado do Nascimento e Eduardo Queiroz Veríssimo como os autores do atentado. Ambos tiveram mandados de prisão cumpridos no mês passado.

Com a morte de André, o ataque contabiliza duas vítimas fatais, reacendendo o alerta para a violência e a atuação de facções criminosas no bairro Taquari. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes da ação e responsabilizar os envolvidos.