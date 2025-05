Morre o jornalista Jairo Carioca; corpo foi encontrado dentro de apartamento no RJ

O jornalista Jairo Carioca, 52 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (19) em um hotel no centro do Rio de Janeiro. Carioca, que completaria 53 anos no próximo domingo (25), estava na capital fluminense para participar de um evento da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

As primeiras informações indicam que a causa da morte foi um infarto. Jairo Carioca integrava uma comitiva do Acre, que incluía o secretário da Seict, Assur Mesquita, e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga.

A última vez que a comitiva teve contato com o jornalista foi no domingo (18), quando ele informou que iria acompanhar o clássico Flamengo e Botafogo no Maracanã. Na manhã de segunda-feira (19), a ausência de Carioca foi notada quando a comitiva se preparava para um compromisso com empresários chineses. Tentativas de contato telefônico foram infrutíferas.

Por volta das 22h de segunda-feira, um funcionário do Hotel Ibis atendeu ao telefone de Jairo Carioca e informou aos colegas de comitiva que o jornalista havia sido encontrado sem vida em seu quarto.

O corpo de Jairo deve ser transladado para o Acre e o velório deve ocorrer na quarta-feira (21), em Rio Branco.