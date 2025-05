Morre o zagueiro Jonathan “Bolacha”, destaque do Galvez no Campeonato Acreano

O futebol acreano está de luto. Morreu, nesta segunda-feira (20), o zagueiro Jonathan Ramos da Silva, mais conhecido como Bolacha, aos 31 anos. Ele defendia o Galvez Esporte Clube, onde atuou na última edição do Campeonato Acreano e foi fundamental na conquista das vagas para as competições nacionais de 2026.

Jonathan jogava como defensor, e seu jeito alegre e companheiro marcou colegas, torcedores e membros do clube. A causa da morte não foi divulgada até o momento. Nas redes sociais, o Galvez Esporte Clube publicou uma nota de pesar e destacou o papel de Jonathan no elenco, além de seu impacto humano fora das quatro linhas. Amigos e companheiros de equipe também deixaram mensagens de carinho e despedida nos comentários da publicação oficial.

Abaixo, a íntegra da nota divulgada pelo Galvez:

É com profundo pesar que o Galvez Esporte Clube recebe a triste notícia do falecimento do nosso atleta Jonathan — carinhosamente conhecido como Bolacha

Jonathan defendeu as cores do Galvez na última edição do Campeonato Acreano, sendo peça fundamental na conquista das vagas para as competições nacionais de 2026. Perdemos não apenas um atleta talentoso, mas também um ser humano extraordinário, cuja alegria contagiava a todos ao seu redor.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com Jonathan. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações de todos.

Obrigado, Bolacha. Sua alegria e dedicação jamais serão esquecidas.