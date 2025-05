Morre Peter David, lendário quadrinista do Hulk, aos 68 anos

O quadrinista e escritor Peter David morreu no último sábado (24/5), aos 68 anos. A informação foi confirmada pela esposa dele, Kathleen O’Shea, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas o artista tratava problemas renais e quadros de derrames nos últimos anos.

David começou na Marvel Comics nos anos 1980, pelo departamento de vendas. O primeiro hit na editora foi o argumento de A Morte de Jean DeWolff, uma das histórias mais famosas do Homem-Aranha.

Depois, ele ganhou notoriedade com trabalho na série O Incrível Hulk. Ele assinou os gibis do personagem por 12 anos, desenvolvendo elementos famosos do universo do personagem como o Hulk cinza e histórias dramáticas de Bruce Banner.

Ele também trabalhou com quadrinhos do Wolverine, X-Factor, Aquaman, Thunderbolts, Star Trek, Supergirl, Justiça Jovem, Capitão Marvel e Quarteto Fantástico.

Nascido em Maryland (EUA), Peter David deixa a esposa e quatro filhos.