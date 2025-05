morte-de-adolescente-escancara-facilidade-na-compra-de-vapes-no-df

A morte de uma menina de 15 anos por supostas complicações pelo uso de cigarro eletrônico reacendeu a discussão sobre o perigo que os vapers podem trazer à saúde e como, mesmo com a proibição de venda, os objetos são facilmente encontrados e comprados, até por menores de idade no Distrito Federal. A jovem morreu no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, na noite de quarta-feira (28/5), e a principal suspeita é que tenha sido por Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Produtos de Vaping ou Cigarro Eletrônico (EVALI, em inglês).

Em 10 de maio, o Metrópoles mostrou que os cigarros eletrônicos, também conhecidos como pods ou vapes, chegam ao DF pelas mesmas rotas utilizadas pelo tráfico de drogas e armas. A reportagem percorreu duas feiras populares do DF e encontrou, com facilidade, cigarros eletrônicos expostos, à venda, apesar da recente operação deflagrada pela Receita, que teve como alvo a comercialização desses produtos no país.

Ao visitar cerca de uma dezena de lojas, constatou-se que não há qualquer barreira para encontrar os itens. Os cigarros eletrônicos ocupavam bancadas, prateleiras e vitrines. Centenas de unidades visíveis e um leque de variedades de sabores e marcas, sem qualquer tentativa de disfarce ou receio de fiscalização.

Riscos do uso de vapes

Lesões pulmonares agudas: há casos de lesão pulmonar associada ao uso de vaping, caracterizados por inflamação severa e danos aos alvéolos, que podem levar a uma insuficiência respiratória aguda.

Inflamação e irritação crônica: exposição contínua aos vapes pode causar irritação crônica das vias aéreas, favorecendo quadros de bronquite e predispondo o usuário a infecções respiratórias.

Riscos cardiovasculares: a nicotina presente em muitos líquidos promove aumentos na frequência cardíaca e na pressão arterial, contribuindo para o risco de doenças cardíacas.

Potencial danos a longo prazo: estudos apontam que, mesmo sem os alcatrões presentes no cigarro convencional, os componentes químicos do vape podem, com o tempo, favorecer alterações celulares e contribuir para doenças pulmonares crônicas, e destruição de estruturas nos pulmões.

Morte de adolescente

A menina estava há algum tempo com problemas de saúde. Ela passou pelo Hospital Cidade do Sol, em Ceilândia, no início do mês, mas recebeu alta.

O HUB confirmou, também por meio de nota, que a paciente foi admitida no serviço de clínica médica em 27 de maio, pela manhã, aos cuidados da equipe de pneumologia. “Diante do agravamento do quadro clínico houve necessidade de cuidados em UTI, que se encontrava com máxima ocupação. A paciente recebeu todos os cuidados e suportes necessários para seu quadro até sua transferência pela regulação da SES-DF à UTI do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).