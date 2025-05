Mostra gratuita no Ipiranga e Dia do Hambúrguer: o fim de semana em SP

A agenda cultural deste fim de semana em São Paulo tem diversas opções de shows, espetáculos, exposições, festivais e até comemoração do Dia do Hambúrguer. De sexta-feira (30/5) até domingo (1º/6), Gregorio Duvivier, Gustavo Miranda, Luciana Paes, Rafael Saraiva e Andres Giraldo trazem o espetáculo Portátil para o Teatro Sérgio Cardoso. No sábado (31), o grupo Turma do Pagode se apresenta no Vibra São Paulo.

Nos dias 29, 30 e 31 de maio e 1º de junho, o Coletivo Menelão de Teatro apresenta o espetáculo A Cigana, o Palhaço e o Astronauta no Teatro Arthur Azevedo, na Mooca. O Coletivo Queer estreia o curta-metragem AMARÉ no Museu das Favelas no sábado.

Leia também

Este também é o primeiro final de semana para conferir a exposição gratuita Design e Cotidiano na coleção Azevedo Moura no Museu do Ipiranga. O MuBE – Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia inaugura, no dia 31 de maio, a exposição Fluxos, da artista multimídia Laura Vinci. A mostra O Mais Profundo é a Pele, que celebra o envelhecer LGBT+ por meio de fotografias de pessoas da comunidade com mais de 60 anos, é inaugurada nesta sexta-feira no Museu da Diversidade Sexual.

Além disso, São Paulo recebe, no sábado, o Festival Dragon Boat Day, que celebra 50 anos das relações Brasil-China, na Raia Olímpica da USP. Em homenagem ao Dia do Hambúrguer, a School of Rock Perdizes vai realizar evento com atividades gratuitas e aberto ao público.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Gregorio Duvivier, Gustavo Miranda, Luciana Paes, Rafael Saraiva e Andres Giraldo trazem o espetáculo Portátil para o Teatro Sérgio Cardoso

Divulgação 2 de 9

No sábado, o grupo Turma do Pagode se apresenta no Vibra São Paulo

Divulgação 3 de 9

Nos dias 29, 30 e 31 de maio e 1º de junho, o Coletivo Menelão de Teatro apresenta o espetáculo A Cigana, o Palhaço e o Astronauta no Teatro Arthur Azevedo, na Mooca

Reprodução 4 de 9

O Coletivo Queer estreia o curta-metragem AMARÉ no Museu das Favelas no sábado

Reprodução 5 de 9

Este também é o primeiro final de semana para conferir a exposição gratuita Design e Cotidiano na coleção Azevedo Moura no Museu do Ipiranga

Reprodução 6 de 9

O MuBE inaugura, no dia 31 de maio, a exposição Fluxos, da artista multimídia Laura Vinci

Reprodução 7 de 9

A mostra O Mais Profundo é a Pele, que celebra o envelhecer LGBT+ por meio de fotografias de pessoas da comunidade com mais de 60 anos, foi inaugurada no dia 29 de maio no Museu da Diversidade Sexual

Reprodução 8 de 9

Além disso, São Paulo recebe, no sábado, o Festival Dragon Boat Day, que celebra 50 anos das relações Brasil-China, na Raia Olímpica da USP

Reprodução 9 de 9

Em homenagem ao Dia do Hambúrguer, a School of Rock Perdizes vai realizar evento com atividades gratuitas e aberto ao público

Reprodução

Portátil

Gregório Duvivier, Gustavo Miranda, Luciana Paes e Rafael Saraiva e o músico Andres Giraldo apresentam o espetáculo de improviso Portátil, que se dá a partir de uma entrevista com a plateia. Em São Paulo, serão três sessões no Teatro Sérgio Cardoso.

Os integrantes do Porta dos Fundos avaliam que o espetáculo é um lugar de invenção, desdobramento, desenvolvimento dos atores e cumplicidade com a plateia. Para os espectadores, ele promete ser uma oportunidade de testemunhar, ao vivo, a química, a cumplicidade, a generosidade e o brainstorming de ideias que compõem o processo criativo do grupo.

Onde: Teatro Sérgio Cardoso

Endereço: Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Quando: 30 e 31 de maio e 1º de junho

Horário: 21h

Preço: A partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Onde comprar: Sympla

Turma do Pagode – Hoje é Dia

Para promover o álbum Mixturadin 3, o grupo Turma do Pagode vai realizar, neste sábado, uma apresentação no Vibra São Paulo. O show, chamado Hoje é Dia, promete performances vibrantes das novas músicas, bem como dos sucessos que marcaram a trajetória da banda.

Considerado um dos mais bem-sucedidos projetos do Turma, o álbum segue a trilha de sucesso dos antecessores, apresentando Duvido e Hoje é Dia, faixas que estão no TOP200 do Spotify.

Onde: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida

Quando: 31 de maio

Horário: Abertura da casa: 21h | Início do show: 23h

Preço: A partir de R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira)

Onde comprar: Uhuu

A Cigana, o Palhaço e o Astronauta

O Coletivo Menelão de Teatro apresenta, no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo A Cigana, o Palhaço e o Astronauta neste final de semana. Misturando performance, música e interação com o público, a peça narra a última tentativa de um grupo teatral de existir como coletivo.

Os espectadores são convidados a escolher entre três pontos de vista — cigana, palhaço ou astronauta — e acompanhar, em grupos, as histórias simultâneas que se cruzam ao longo da encenação.

Onde: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Avenida Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

Quando: 29, 30 e 31 de maio e 1º de junho

Horário: Quinta, sexta e sábado: às 20h | Domingo: às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Estreia AMARÉ

Neste sábado acontece a estreia do curta-metragem AMARÉ, do Coletivo Queer, que explora o amor lésbico/trans a partir da conexão com a Represa Billings e o bairro Cantinho do Céu, na zona sul de São Paulo. O lançamento vai ser no Museu das Favelas.

Após a estreia, AMARÉ fará doze exibições gratuitas em bairros periféricos das quatro zonas da cidade, incluindo Jardim São Luís, Capão Redondo, Vila Fanton, Cantinho do Céu, Vila Pirajussara, Cidade Tiradentes e Penha.

Onde: Museu das Favelas

Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo

Quando: 31 de maio

Horário: 16h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É preciso retirar o ingresso no Sympla ou na recepção do museu.

Design e Cotidiano na coleção Azevedo Moura

Móveis, utensílios domésticos, ferramentas de trabalho, fotografias e materiais gráficos são alguns dos objetos escolhidos ao longo de seis décadas pela dupla de colecionadores Calito e Tina, apresentados na exposição Design e Cotidiano na coleção Azevedo Moura.

O conjunto valoriza a produção manual e os vínculos afetivos com objetos do dia a dia. Com curadoria da historiadora de design Adélia Borges, o projeto reúne 930 itens adquiridos ao longo de décadas, desde meados de 1960, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Onde: Museu do Ipiranga

Endereço: Parque da Independência – Ipiranga

Quando: De 27 de maio a 28 de setembro

Horário: De terça a domingo, das 10h às 17h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Fluxos

A partir de 31 de maio, o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE) inaugura a exposição Fluxos, da artista multimídia contemporânea Laura Vinci. Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra explora as interfaces da arte, arquitetura e ambiente, enquanto dialoga com a icônica arquitetura do MuBE.

Composta por estruturas metálicas e sistemas mecânicos, como nas peças com vapor a frio, que é empregado como matéria efêmera ocupando o espaço de forma orgânica e imprevisível, a instalação evoca a presença do ar e de forças invisíveis.

Onde: Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE)

Endereço: Rua Alemanha, 221 – Jardim Europa

Quando: De 31 de maio a 7 de setembro

Horário: Das 11h às 17h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

O Mais Profundo é a Pele

O envelhecer do público LGBT+ é celebrado na mostra O Mais Profundo é a Pele, que estreia nesta sexta-feira no Museu da Diversidade Sexual. A exposição conta com fotografias de Rafael Medina e curadoria de André Fischer, e foi realizada em parceria com a ParadaSP.

As fotos, de pessoas da comunidade com mais de 60 anos, são assinadas pelo fotógrafo Rafael Medina, que há mais de 10 anos se dedica a retratar pessoas LGBT+, documentar espaços alternativos de encontro desta comunidade e explora temas como intimidade, sexo e afeto na vida queer.

Onde: Museu da Diversidade Sexual

Endereço: Praça da República, 299 – República

Quando: De 30 de maio a 31 de agosto

Horário: De terça a domingo, das 10h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É preciso retirar ingresso no Sympla.

Dragon Boat Day

Celebrando 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, será realizado, neste sábado, o tradicional Festival Dragon Boat, na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP).

O festival é conhecido por suas emocionantes corridas de canoas em formato de dragão, conduzidas por equipes de remadores guiados pelo ritmo de tambores. Além da competição de barcos-dragão, o público poderá participar de um workshop da modalidade e assistir a uma programação cultural que inclui o show do Ibrachina Musical Project e apresentações das tradicionais Dança do Leão e Dança do Dragão.

Onde: Raia Olímpica da USP

Endereço: Avenida Professor Mello de Morais, 1382 – Butantã

Quando: 31 de maio

Horário: A partir das 9h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Dia do Hambúrguer

Para comemorar o Dia do Hambúrguer, que é celebrado no dia 28 de maio, a School of Rock Perdizes realiza, neste sábado, o Family Festival, com muita música, cultura e gastronomia.

No evento, o público poderá curtir uma programação cheia de entretenimento de qualidade, com música ao vivo, apresentações de dança e uma série de atividades voltadas para o público infantil.

Onde: School of Rock Perdizes

Endereço: Rua Caraíbas, 563 – Perdizes

Quando: 31 de maio

Horário: Das 10h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.