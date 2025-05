“Motivo não é prova”, diz defesa de Cupertino em júri por homicídios

A defesa de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019, começou a exposição da defesa no Tribunal do Júri, nesta sexta (30/5), pedindo para que os jurados não se prendam à personalidade do réu para decidir pela culpa ou absolvição.

O julgamento está no segundo dia e acontece no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Nesta sexta, ocorrem os debates entre defesa e acusação. Na quinta (29/5), em interrogatório, o acusado negou ter cometido o crime.

“Não cedam à pressão externa, não cedam ao que os senhores ouviram ao longo dos anos. Se atentem ao que será apresentado”, afirmou a advogada Juliane Santos de Oliveira.

A defensora enfatizou que “motivo não é prova”, se referindo à imagem construída pela acusação, de que o réu é agressivo e obsessivo.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Arte/Metrópoles 2 de 7

Plenário do júri de Paulo Cupertino, no Fórum Criminal de SP

Divulgação/TJSP 3 de 7

Segundo texto, réu enfrenta diversos problemas de saúde enquanto está preso no CDP 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo

Material cedido ao Metrópoles 4 de 7

Reprodução/Band 5 de 7

A filha de Paulo Cupertino já depôs contra o réu

Instagram/Reprodução 6 de 7

O crime ocorreu em 2019

Polícia Civil/Reprodução 7 de 7

Paulo Cupertino é réu por matar Rafael Miguel e os pais dele

Reprodução/Polícia Civil

Justificativas para o tempo em que esteve foragido

Cupertino fugiu logo após o crime, em 9 de junho de 2019. De acordo com as investigações, o acusado se escondeu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e no Paraguai – o que fez com a ajuda de dois amigos, Wanderley Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado, que também são réus no processo por terem auxiliado na fuga.

Leia também

Ele permaneceu foragido por quase três anos, até ser encontrado pela polícia, após denúncia anônima, em um hotel na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, em 16 de maio de 2022. Na ocasião, o acusado portava objetos de disfarce, como uma bengala, tintura de cabelo e chapéus.

O promotor Thiago Alcocer Marin, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), usou do fato para apontar ao Conselho do Júri uma possível responsabilidade de Cupertino no cometimento dos homicídios.

Em resposta, a defesa do réu afirmou que Cupertino permaneceu foragido por medo de retaliações, uma consequência do “linchamento midiático, que podem acabar com a vida de uma pessoa”, disse Juliane.

“Qual segurança o Paulo sentiria ao se entregar em uma delegacia? Qual segurança que o homem periférico iria ter que não iria acontecer nada com ele? Estar foragido não é nota de culpa”, disse a advogada.

Entenda como funciona o julgamento

O julgamento pelo Tribunal do Júri começou na quinta-feira (29/5) com o sorteio dos jurados: de uma lista de 25 nomes, sete são sorteados para compor o Conselho de Sentença.

Os jurados sorteados fizeram a leitura das peças principais do processo, para se inteirar do caso julgado.

O Conselho de Sentença que decide sobre a condenação ou absolvição dos réus, cabendo ao juiz somente presidir os trabalhos, realizar a dosimetria da pena em caso de condenação e redigir a sentença.

Após a leitura dos casos, aconteceu as oitivas das testemunhas.

Nesta sexta-feira (30/5), começa a fase dos debates, quando representantes da Acusação, da Defesa e do Ministério Público expõem suas teses ao Conselho de Sentença.

quando representantes da Acusação, da Defesa e do Ministério Público expõem suas teses ao Conselho de Sentença. A fase dos debates funciona da seguinte forma: Primeiro, a Acusação tem a palavra. O promotor de Justiça Thiago Alcocer Marin, representando o Ministério Público, e a assistente de Acusação Maria Gorete Silva Carvalho terão a palavra por duas horas e meia.

A seguir, será a vez da Defesa dos réus, por mais duas horas e meia. Se houver réplica do MP, o tempo é de mais duas horas para a Acusação e igual tempo para a tréplica da Defesa.

Após os debates, o Conselho de Sentença se reúne na sala secreta para votar os quesitos e decidir sobre a condenação ou absolvição dos réus.

A etapa final é a preparação da pena e leitura da sentença pelo juiz.

Relembre o crime

O triplo assassinato aconteceu em 2019 em Pedreira, na zona sul da capital paulistana. De acordo com denúncia do MPSP, Paulo Cupertino matou o ator Rafael Miguel, que na época tinha 22 anos, o pai dele, João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, porque não aceitava o namoro do jovem com a filha dele, Isabela Tibcherani, na época com 18 anos.

Os pais do ator estavam no local porque queriam conversar com Cupertino sobre o namoro dos filhos.

Segundo a denúncia, Cupertino disparou 13 vezes contra as vítimas. Depois do crime, fugiu para Mato Grosso do Sul e, em seguida, para o Paraguai. O acusado foi preso na mesma região onde o crime ocorreu, escondido em um hotel, em maio de 2022.

Em denúncia, o MPSP acusou o empresário de triplo homicídio qualificado. A pena para homicídio qualificado no Brasil é de 12 a 30 anos de reclusão. Para o advogado de Isabela, Guilherme Wiltshire, Cupertino deve ser condenado pelo Tribunal do Júri, e sentenciado a quase 100 anos de prisão.