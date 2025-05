Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete em Sena Madureira

O motorista de uma motocicleta ficou gravemente ferido após colisão com uma caminhonete no final da tarde deste sábado (24), na Rua Siqueira de Campos, em Sena Madureira.

Segundo informações, o condutor do carro modelo Dodge Ram teria invadido a preferencial, quando ocorreu o sinistro. O motociclista foi arremessado ao chão e sofreu escoriações pelo corpo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento após o acidente, com a vítima ainda deitada no solo próximo a via e a motocicleta com a lateral parcialmente destruída.

Veja: