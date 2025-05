Motociclista fica ferido após colisão com carro na Via Verde; veja o vídeo

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo Fiat Strada vermelho aconteceu na Via Verde na manhã desta terça (27), deixando uma pessoa caída no chão, conforme relatos de testemunhas no local. Ainda não há confirmação oficial sobre quem teria provocado a colisão.

De acordo com informações coletadas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está presente e auxiliando na situação. A moto envolvida no acidente está sendo recolhida pela equipe, e a pessoa que estava caída aparenta ser o condutor da motocicleta.

O trânsito na Via Verde está bastante lento devido ao incidente, com motoristas enfrentando engarrafamento no trecho. As autoridades orientam cautela aos motoristas que passam pela região e recomendam evitar a área para minimizar o congestionamento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa envolvida no acidente ou sobre as circunstâncias exatas da colisão. A PRF permanece no local para conduzir os procedimentos necessários.