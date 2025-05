Motociclista sofre acidente e cai de barranco no interior do Acre; veja o vídeo

Um motociclista sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 15h, no bairro Manoel Terças, em Cruzeiro do Sul. De acordo com relatos de moradores, o homem teria se distraído enquanto pilotava, o que ocasionou a perda de controle do veículo e a consequente queda em um barranco localizado em frente a uma residência.

Apesar do susto, o condutor teve apenas escoriações leves e não precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar também não chegou a ser acionada para a ocorrência.

Populares que estavam próximos ao local no momento do acidente prestaram os primeiros socorros e ajudaram o motociclista a sair do barranco. A moto foi retirada com o auxílio dos moradores, e o trânsito na área não chegou a ser afetado.

