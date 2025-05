Motorista de aplicativo é sequestrado, torturado e morto por integrantes de uma facção criminosa

A Polícia Civil de Eunápolis , cidade do extremo sul da Bahia, investiga a morte de um motorista por aplicativo. As investigações apontam que Weverton Antônio dos Santos, de 29 anos , foi sequestrado, torturado e morto por integrantes de uma facção criminosa na terça-feira (13).

De acordo com a polícia, os criminosos filmaram o crime, e usaram o celular da vítima para enviar os vídeos a contatos da agenda. No entanto, até a manhã desta sexta-feira (16), o corpo do motorista – que também trabalhava como segurança em eventos – não foi encontrado.