Motorista de app leva tiro e morre em seu último dia de trabalho no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga as circunstâncias do assassinato de um motorista de aplicativo que foi baleado na cabeça quando estava em sua última jornada de trabalho e mudaria de profissão. Vagner Santos Ferreira, de 39 anos, foi atingido após sofrer um assalto, nesta segunda-feira (26/5), no bairro de Senador Camará, na zona oeste do Rio.

Socorrido, ele passou por dois hospitais e percorreu, deitado na maca de uma ambulância, uma distância de 40 quilômetros para tentar ser submetido a um exame de tomografia e a uma cirurgia. Seis horas após ser atingido por um tiro, Vagner perdeu a batalha pela vida e morreu no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. O assalto que vitimou o motorista foi registrado inicialmente na 34ªDP(Bangu).

Segundo a Polícia Civil, após a morte da vítima, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A especializada apura as circunstâncias e a autoria do crime e vai tentar encontrar o responsável pelo disparo que tirou a vida da vítima.Vagner foi baleado na Rua Julia de Melo, em Senador Camará, por volta das 22h30. Os autores do crime teriam levado a carteira e o dinheiro do motorista.

Socorrido, ele foi levado ferido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde teria dado entrado por volta das 23h. Lá, os médicos teriam constatado a necessidade de uma tomografia. Como não havia um equipamento adequado e um neurocirurgião, ele foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, onde chegou por volta de 1h45 desta terça-feira. A distância entre os dois hospitais é de aproximadamente 20 quilômetros.