Motorista sem CNH bate em viatura do Samu e foge do local em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta segunda-feira (19), um homem colidiu o carro que dirigia contra uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma rotatória entre a Avenida 25 de Agosto e a Rua Bahia, em Cruzeiro do Sul. Após o acidente, o motorista fugiu do local.

De acordo com testemunhas, o condutor acionou um mototáxi e deixou a cena logo após a colisão. Pouco tempo depois, uma mulher que se apresentou como dona do veículo chegou ao local e se identificou como professora da Universidade Federal do Acre (Ufac). Ela relatou que o homem que dirigia o carro está atualmente em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi acionada e esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. Não há informações sobre feridos, e o caso deve seguir para investigação das autoridades competentes.