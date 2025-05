motta-joga-batata-quente-do-inss-para-alcolumbre

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu se livrar de ao menos uma das polêmicas envolvendo o escândalo dos descontos indevidos de aposentados do INSS.

Pressionado pela oposição, Motta “jogou” no colo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a responsabilidade de abrir uma CPI sobre a farra do INSS, revelada pelo Metrópoles.

Motta avisou que não furará a fila das CPIs protocoladas na Câmara, mesmo com o PL de Jair Bolsonaro tentando uma série de ações regimentais para desbloquear a comissão de inquérito na Casa.

Com isso, a oposição terá de se contentar com a CPI mista, que reúne deputados e senadores. Como mostrou a coluna, o governo deverá ter maioria na comissão, de forma semelhante ao que aconteceu na CPMI do 8 de Janeiro.

Motta sem problemas

O “enterro” da CPI na Câmara não é nenhuma surpresa para líderes. Pelo contrário, mantém o estilo de evitar temas polêmicos que Motta vem adotando desde que assumiu a presidência da Casa, em fevereiro de 2025.

Motta tem preferido buscar consensos e evitado embates em pautas no plenário da Câmara. O maior exemplo disso é o PL da Anistia, cuja votação do pedido de urgência ele bloqueou, enquanto tenta construir um texto de equilíbrio.

A única exceção, até agora, foi o pedido de suspensão das ações no STF contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem (PL-RJ), pautado por Motta com apoio do Centrão, apesar da resistência da bancada governista.