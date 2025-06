Movimentos sociais do Acre protestam contra “PL da devastação” neste domingo, em Rio Branco

Movimentos sociais e ambientais do Acre realizam neste domingo (1º), às 16h, na Praça Povos da Floresta, em Rio Branco, um ato público contra o Projeto de Lei 2159/2021, conhecido como “PL da Devastação”. A proposta, em tramitação no Congresso Nacional, altera as regras do licenciamento ambiental e é alvo de críticas por parte de ambientalistas e especialistas do setor.

De acordo com a organização do protesto, coordenado pelo Comitê Chico Mendes, a mobilização busca alertar a população e as autoridades sobre os potenciais impactos sociais e ambientais do projeto. Entre as principais preocupações está a possibilidade de que empreendimentos passem a ser autorizados com base apenas na autodeclaração dos empresários, sem a necessidade de estudos prévios ou análise técnica de órgãos ambientais.

Especialistas alertam que, se aprovado, o PL 2159 pode intensificar o desmatamento, comprometer comunidades tradicionais e agravar os efeitos das mudanças climáticas, ao enfraquecer instrumentos de controle ambiental.

A manifestação acontece em um momento simbólico: o Brasil se prepara para sediar a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, marcada para novembro deste ano. Os organizadores do ato consideram fundamental pressionar o Legislativo para que retrocessos ambientais não avancem em meio a compromissos internacionais de sustentabilidade.

“Vamos reunir e nos organizar para dar nosso recado para o Brasil! Unificando os movimentos pela causa humanitária e ambiental, porque a luta pela terra é a mãe de todas as lutas”, afirma a convocação do Comitê Chico Mendes.