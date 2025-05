MPAC aposta em meme para alertar sobre os perigos das fake news sobre vacinas; VEJA

Em meio ao aumento de desinformação nas redes sociais, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) decidiu adotar uma linguagem mais leve e acessível para conscientizar a população sobre os perigos das fake news relacionadas às vacinas. Neste sábado (24), o órgão publicou em seus perfis oficiais uma imagem bem-humorada utilizando a personagem Hello Kitty para ilustrar algumas das principais mentiras disseminadas sobre a vacinação.

No meme, Hello Kitty aparece em diversas situações, demonstrando perplexidade e confusão diante de afirmações falsas como: “As vacinas modificam o DNA dos seres humanos”, “As vacinas têm chip líquido e inteligência artificial para controle populacional”, “As vacinas não têm comprovação científica” e “Tomar a vacina da gripe vai lhe dar gripe”. A publicação reforça o papel do MPAC no combate à desinformação e à defesa da saúde pública.

Na legenda, o MPAC fez um alerta: “Notícias falsas sobre vacinas colocam a sua vida em risco. Elas espalham medo e desinformação, fazendo com que muitas pessoas não se vacinem. Enquanto isso, vírus e bactérias que causam diversas doenças continuam circulando e, sem proteção, todos ficam vulneráveis”.

O órgão ainda ressaltou que a vacinação é segura, eficaz e continua sendo a principal aliada na prevenção de doenças. Com a chegada do período de maior incidência de doenças respiratórias, a recomendação é que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima e se imunizem, especialmente contra a gripe.