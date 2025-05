MPAC publica primeira convocação de estagiários aprovados; confira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) oficializou nesta sexta-feira, 23, a convocação dos estudantes classificados no segundo processo seletivo de estágio de nível superior referente ao ano de 2025. A lista com os nomes dos selecionados foi publicada em uma edição extra do Diário Eletrônico do órgão.

Os convocados precisam apresentar a documentação obrigatória dentro de um prazo de 15 dias corridos, contados a partir da data de divulgação do edital. O recebimento dos documentos acontece na sede da Diretoria de Gestão com Pessoas, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 472, no Centro de Rio Branco, das 8h às 15h.

Outra etapa fundamental para garantir a vaga é a realização do exame de aptidão física e mental. Os atendimentos estão programados para os dias 5 e 6 de junho no Centro de Especialidades em Saúde (CES), na Rua Benjamin Constant, nº 937. O agendamento do exame deve ser feito antecipadamente por meio do telefone (68) 3212-5200.

Todas as orientações e a lista detalhada de documentos podem ser consultadas no site do processo seletivo do MPAC.

Confira: