MPAC investiga caso de adolescente de Feijó que morreu após transferência hospitalar

O Ministério Público do Acre (MPAC) iniciou investigação para apurar as circunstâncias da morte do adolescente Diogo de Souza Albuquerque, de 12 anos, ocorrida no último sábado (17) em Cruzeiro do Sul.

Diogo sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta no dia 11 de maio e deu entrada no Hospital Geral de Feijó com um ferimento na perna. Após o atendimento inicial, o quadro clínico do menino se agravou, o que levou à transferência para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde ele veio a falecer.

Em resposta ao caso, o MPAC requisitou exames periciais, determinou a abertura de inquérito civil para apurar eventuais responsabilidades e acompanha o processo com o objetivo de garantir esclarecimentos sobre o ocorrido.