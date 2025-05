Mudanças inesperadas da Record valorizam estreias do SBT

Para a surpresa do público presente, a Record não pagou pra ver. O combinado e até anunciado é que, diante dos lançamentos do SBT, nada iria se modificar imediatamente.

Seria dado um tempo para saber como tudo ia ficar, para num momento seguinte, havendo necessidade, mexer numa coisinha aqui e outra ali.

Só que não foi nada disso. Ou valeu apenas até a manhã da última segunda-feira, quando veio a decisão de reduzir em 60 minutos a duração do “Hoje em Dia” para São Paulo e Bahia. No restante da rede continua até 11h50.

Toda a paginação do programa teve que ser alterada, diminuindo drasticamente a participação do seu elenco.

O “nem aí” que a Record inicialmente demonstrou diante da estreia do Bacci na concorrente acabou, na última hora, se transformando em “barbas de molho”.

Sem querer, querendo, foi uma valorizada que não estava no script.

Persistir no erro

A tragédia antes limitada à teoria, agora se demonstra na prática. Nada a ver o “Patati Patata” ensanduichado pelo “Primeiro Impacto” e o “Alô, Você!”, do Luiz Bacci, nas manhãs do SBT.

Os programas não se conversam em nada. Coisa de quem fugiu da escola e não sabe nada de televisão.

Na boa

Pode até haver a melhor das intenções em colocar essa programação infantil nas manhãs do SBT, assim como uma maneira de agradar ao executivo Rinaldi Faria.

Mas, definitivamente, não funciona, como nunca vai funcionar. É uma derrubada. E quanto mais tempo insistir, maior será o prejuízo.

Programa da vizinha

Em se tratando do SBT ainda, a sua direção não bateu o martelo sobre a estreia do novo “Casos de Família”, da Christina Rocha.

Nos seus interiores, no entanto, trabalha-se com início de gravações no final de julho e exibição a partir do início de agosto.

São João na Band – 1

O título da nota, confesso, fez lembrar a “Festa do Seu João”, que a Band realizou durante muito tempo, em uma área que possuía em frente ao seu prédio principal em São Paulo.

Algo digno do seu fundador, João Saad, que sempre foi muito querido pelos funcionários. Tinha música e comida da melhor qualidade.

São João na Band – 2

Mas o São João na Band, o de agora, se refere à transmissão de um show do cantor Leonardo, em junho, direto de Goiânia.

Apresentação prevista para o Arraiá do Bem, no estacionamento do estádio Serra Dourada.

Anote aí

O diretor Luiz Henrique Rios, responsável por “Três Graças”, próxima novela das nove da Globo, já tem algumas definições de locação para as gravações em São Paulo.

Tudo indica que a principal será a região da Aclimação. Quanto à fictícia, como se sabe, a favela da Chacrinha.

Lembra dela?

A atriz e apresentadora Bruna Thedy, que ficou conhecida pelo trabalho na série “Sandy e Júnior”, de 1998, estreou ontem como locutora do “MasterChef”, da Band.

Passa a ser responsável pelos offs, gravados por Ana Paula Padrão até o ano passado.

Crossmedia

O pessoal da Rede TV! já está inteiramente dedicado à estreia do programa de José Luiz Datena, no dia 9 de junho.

Além de uma campanha de lançamento, até lá, ele participará de vários programas da casa.

Praça especial

Nesta quinta, muito por causa do corre-corre do Carlos Alberto de Nóbrega, vai ao ar uma edição especial de “A Praça é Nossa” relembrando momentos dos 38 anos do programa no SBT.

Uma maneira de homenagear também, no mês do aniversário, uma grande maioria dos mais de 300 personagens.

Jornalismo

Ontem, no “Balanço Geral”, São Paulo, Thais Furlan entrou com uma entrevista do assassino do jogador Daniel, do São Paulo, Edison Luiz Brittes Júnior.

Depois de 7 anos, foi a primeira vez que ele falou, inclusive apontando um suposto mandante. A Thais vem aí com a nova temporada do “Doc Investigação”, com este e outros casos mais.

Novo quadro

Autorizada pela Record, Carolina Ferraz vai hoje ao “Superpop”, da Luciana Gimenez, na Rede TV!, às 22h45, participar da estreia do “Galeria”.

Neste quadro, o convidado será surpreendido com sete fotos que relembram momentos marcantes de sua trajetória.

Bate – Rebate