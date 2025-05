Mulher é assassinada a facadas por ex-cunhada na frente da filha

Uma crime abalou a cidade de Mococa, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira (22). Cleide Paula da Silva, de 37 anos, foi morta a facadas pela ex-cunhada, Jéssica Carolina Souza, de 31 anos. O ataque aconteceu em via pública, na presença da filha de apenas 8 anos da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, Cleide foi encontrada já ferida na rua Paschoal Ranieri Mazilli. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar a morte no local. Testemunhas indicaram que a agressora fugiu logo após o crime.

Um canivete que teria sido usado no assassinato foi localizado em um terreno próximo e recolhido para análise pericial. O caso foi registrado como homicídio doloso e está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Casa Branca.

Até o momento, a suspeita continua foragida, e a motivação do crime ainda não foi oficialmente esclarecida. A presença da criança no momento do ataque intensificou a comoção na cidade, que pede justiça e respostas sobre o que levou ao crime brutal.