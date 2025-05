Mulher é presa por agressão, estupro e cárcere de pacientes em clínica

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) e da 65ª DP (Magé), no Rio de Janeiro prenderam uma mulher por diversos crimes em uma clínica clandestina, em Magé, na Baixada Fluminense (RJ). As investigações apontaram que os pacientes eram sujeitos a abusos, cárcere privado, maus-tratos e até estupros.

A criminosa foi localizada, nessa sexta-feira (23/5), após dois meses de apuração de duas delegacias diferentes. Agora, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) procura três outros envolvidos nesses crimes bárbaros.

Investigações

A mulher investigada era uma ex-interna da clínica, que foi convidada a se tornar coordenadora do lugar. Nessa nova função, ela passou, então, a administrar remédios às outras pacientes, além de ter a função de manter a ordem no local, muitas vezes por meio de agressões físicas. Na ocasião, o estabelecimento foi fechado, porém as apurações continuaram para responsabilizar todos os envolvidos.

A investigada que tem antecedentes criminais foi localizada, enquanto trabalhava em uma clínica, um centro terapêutico em Seropédica, na Baixada Fluminense (RJ).

Ela vai responder pelos crimes de estupro, associação criminosa, cárcere privado e maus-tratos.

As investigações continuam para localizar e prender os demais envolvidos.