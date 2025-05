Um vídeo que mostra Renata Frisson, mais conhecida como a Mulher Melão, dançando funk até o chão dentro de um vagão de trem no Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Usando um body branco cavado, a modelo e ex-funkeira surpreendeu os passageiros e dividiu opiniões entre os internautas.

A ação, no entanto, não foi aleatória. Em entrevista ao portal LeoDias, Renata explicou que a ação em questão foi um desfile com tom de protesto dentro do transporte público, a convite de um estilista independente.

“Eu fui convidada para fazer um desfile protesto no trem e eu topei para ajudar meu amigo que é um artista. Não é a primeira vez nem vai ser a última que ele faz esse tipo de protesto, porque como ele não tem nenhum tipo de patrocínio ou condição financeira de ter uma estrutura da forma que ele merece, ele vai se virando, né? E vai chamando atenção pra marca dele”, contou a influenciadora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mulher Melão faz ensaio ousado em trem e polícia é acionada no Rio: “os passageiros amaram” Foto: @taokayfred Mulher Melão faz ensaio ousado em trem e polícia é acionada no Rio: “os passageiros amaram” Foto: @taokayfred Mulher Melão faz ensaio ousado em trem e polícia é acionada no Rio: “os passageiros amaram” Foto: @taokayfred Mulher Melão faz ensaio ousado em trem e polícia é acionada no Rio: “os passageiros amaram” Foto: @taokayfred Voltar

Próximo

“Ele é o artista de 23 anos e ele tem um cast de modelos periféricos, meninas da comunidade, meninas que usam a roupa dele e que fazem com prazer esse tipo de ação. Eu me juntei a elas e a ele e a gente fez esse alvoroço no metrô aqui do Rio e foi super legal. A gente foi super bem ovacionado nos vagões e as pessoas foram ao delírio por animar um pouco à tarde, mostrar um pouco da arte do Abacaxi (o estilista)”, continuou.

Sem autorização oficial da SuperVia, empresa que administra os trens do Rio, a gravação teve que ser feita às pressas, com os organizadores enfrentando resistência da segurança do transporte.

“Não foi tão fácil assim pra gente conseguir tirar as fotos, porque antes mesmo da gente conseguir clicar, antes de embarcar no trem, teve abordagem de segurança, querendo proibir a gente de entrar no vagão, falando que não poderia tirar fotos, e foi chamada a polícia sim. Mas quando eu vi a polícia chegando, eu já entrei no vagão e já me escondi, sabe? e eu estava previamente vestida com roupão e eu só consegui me despir e ficar com esse look que era da coleção dele assim que o vagão entrou em movimento mas eu tive que dar penote na polícia”, contou.

Ainda ao portal LeoDias, Renata contou que os passageiros amaram a performance dentro no vagão: “Ninguém se revoltou no trem, muito pelo contrário, a gente foi extremamente ovacionada, incentivada, e as pessoas perguntavam se eu era de verdade. As mulheres foram as maiores incentivadoras desse desfile, elas foram as que mais gravaram, elas foram as que mais pediram foto, e eu fiquei super contente com essa recepção feminina”.