Mulher morre após atear fogo no próprio corpo em ‘prova de amor’

[ATENÇÃO: O TEXTO ABAIXO CONTÉM RELATOS SENSÍVEIS. SE VOCÊ SE ENCONTRA SUSCETÍVEL PSICOLOGICAMENTE, INTERROMPA A LEITURA E ENTRE EM CONTATO COM O TELEFONE 188]

Uma tragédia marcada por dor e desespero abalou Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. Katiane Constante Pacheco, de 42 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (28), após passar três dias internada com queimaduras gravíssimas. Ela havia ateado fogo em si mesma no domingo (25), no bairro Vacílio Dias, em um ato que chamou de “prova de amor” ao companheiro, segundo relatos registrados no boletim de ocorrência.

O homem, de 36 anos, contou à polícia que tentou socorrer Katiane assim que viu as chamas consumindo seu corpo. Ele a abraçou e a jogou dentro de uma caixa d’água, na tentativa desesperada de apagar o fogo, mas também acabou ferido no braço direito. A filha da vítima, uma adolescente de 16 anos, presenciou toda a cena e acionou os bombeiros. Um dos militares que atendeu a ocorrência relatou que conseguiu conversar com Katiane enquanto ela ainda estava consciente, e ela confirmou que havia se incendiado sozinha.

Katiane foi levada em estado gravíssimo à Santa Casa de Campo Grande, com queimaduras extensas no tórax, ombros e couro cabeludo. Mesmo após ser entubada, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada três dias depois. O endereço onde o caso ocorreu já era conhecido da polícia por episódios anteriores de conflitos entre o casal, geralmente ligados ao consumo excessivo de álcool. A Delegacia de Polícia Civil acompanha o caso.

OUTRO CASO

Este não é um caso isolado. Em 18 de maio, outra mulher, Stephany Maciel Silva, de 30 anos, morreu em circunstâncias semelhantes, ao atear fogo em si mesma em frente à casa do ex-marido, no bairro Nova Campo Grande. Esses episódios mostram o quanto relacionamentos marcados por dependência emocional podem levar a ações extremas. “Infelizmente, muitas mulheres desenvolvem relações em que sua autoestima e sentido de vida ficam condicionados ao outro, o que pode levá-las a atitudes autodestrutivas para provar amor”, afirmou uma especialista em comportamento humano. Ela destaca que é essencial desconstruir a ideia de que o amor exige sofrimento e sacrifícios.