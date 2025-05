mulher-tem-traumatismo-craniano-ao-ser-atingida-por-faccionado-em-fuga

Uma mulher de 51 anos foi atropelada por um motociclista que fugia da polícia e está internada em estado grave no Hospital Regional de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (29/5), na região central do município.

Câmeras de segurança registraram o momento exato do atropelamento. A vítima aguardava para atravessar a Avenida Bandeirantes quando foi atingida violentamente pela moto, que trafegava na contramão e transportava um passageiro na garupa. Com o impacto, ela foi arremessada ao chão e acabou rolando para debaixo de um carro estacionado.

Leia também

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital municipal com diagnóstico de traumatismo craniano. Segundo boletim da unidade, o estado de saúde é estável, mas ela permanece desorientada e em observação contínua.

O condutor da moto foi identificado pela Força Tática da Polícia Militar como integrante de uma organização criminosa. Ele já possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo, e foi preso em flagrante logo após o acidente. A PM informou que o suspeito tentava escapar de uma abordagem no momento da colisão.

As imagens da câmera de segurança devem ser incluídas no inquérito, que vai apurar a responsabilidade do motociclista e os crimes cometidos durante a fuga.