A Justiça do Trabalho da Bahia recebeu um pedido de indenização por danos morais protocolado por uma trabalhadora de Salvador após ter seu pedido de licença-maternidade e recebimento do salário-família para a sua boneca de silicone, popularmente conhecida como bebê reborn, negado pela empresa em que trabalha.

O valor total da ação é de R$ 40 mil, incluindo o pedido de demissão indireta. A ação foi ajuizada nessa terça-feira (27/5), no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). A mulher é funcionária de uma empresa do ramo imobiliário desde 2020, onde atua como recepcionista.

