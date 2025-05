MultiVersus é encerrado e retirado das lojas nesta sexta; veja como seguir jogando offline

Após alguns meses de disponibilidade no beta aberto, o MultiVersus foi retirado das lojas digitais em junho de 2023 — e ficou fora do ar até maio do ano passado. Agora, menos de um ano depois de sair do beta, a WB Games confirmou que o brawler gratuito será oficialmente encerrado após a atual temporada. Bem, o dia finalmente chegou.

Isso mesmo, nesta sexta-feira (30), o MultiVersus será oficialmente retirado da PlayStation Store, Micrososft Store, Steam e Epic Games às 13h (BRT) — e, consequentemente, também terá seus servidores desligados. Portanto, nada de jogatinas com o brawler no próximo fim de semana, para a infelicidade de alguns jogadores remanescentes.

“Esta decisão não foi tomada levianamente. Todos nós das equipes da Player First Games e da Warner Bros Games colocamos nosso coração e alma no MultiVersus“, disse o time de desenvolvimento do MultiVersus em janeiro deste ano, ocasião em que foi anunciado o encerramento do jogo.

“Estamos muito orgulhosos do jogo que construímos e somos incrivelmente gratos pelo apoio da comunidade MultiVersus ao longo desta jornada. Sua paixão e entusiasmo foram inigualáveis”, concluiu.

Ainda será possível jogar o MultiVersus no modo offline, mas com uma condição

Bem, felizmente os jogadores ainda poderão jogar o MultiVersus, mas apenas de forma offline e localmente — seja solo contra oponentes de IA ou com até três amigos. No entanto, a condição para isso é que você deve ter entrado na conta do jogo pelo menos uma vez desde o dia 4 de fevereiro.

“Após o login, um arquivo salvo local será criado automaticamente conectado à sua conta da PlayStation Network, Microsoft Store, Steam ou Epic Games Store, permitindo que você aproveite o jogo offline com todo o conteúdo ganho e comprado daqui para frente”, disse a Warner Bros Games em comunicado no blog oficial.

Vale lembrar também que as transações com dinheiro real não estão disponíveis desde o anúncio do encerramento do título — mas os jogadores com moeda Gleamium e fichas de personagem restantes tiveram até esta sexta (30) para gastá-los em conteúdos in-game.

Além disso, “os jogadores não serão reembolsados ​​por nenhum Gleamium ou outro conteúdo comprado com dinheiro real”, explicou a WB Games em janeiro.

Encerramento do MultiVersus não foi visto com bons olhos pela comunidade

Mesmo que o encerramento dos servidores do MultiVersus tenha sido anunciado em janeiro, desde então os jogadores continuam expressando suas preocupações nas redes sociais sobre a forma como o jogo foi “morto”.

Certamente, os maiores questionamentos são daqueles que gastaram dinheiro com os Pacotes de Fundador, especialmente o Pacote de Fundador Premium — que custava nada menos que R$ 299,99 e foi lançado originalmente com a primeira edição do brawler em 2022.

Bem, essa é a segunda vez que o MultiVersus é desativado. O brawler conquistou um respeitável pico de 153 mil jogadores simultâneos na Steam no seu primeiro lançamento — embora a base de players tenha caído consideravelmente, até que ele foi desativado por quase um ano.

Ele retornou em maio de 2024 com um pico de 114 mil jogadores simultâneos, mas infelizmente não se sustentou por muito tempo também.