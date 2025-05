Mundo Senai: 5 motivos para participar do evento de educação técnica

A 17ª edição do Mundo Senai será realizada nos dias 6 e 7 de junho, com acesso gratuito e aberto ao público em todo o país. O formato é híbrido, combinando ações presenciais nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), nos estados, com conteúdos digitais disponíveis na plataforma oficial.

A programação em nível nacional contará com oficinas, palestras, cursos rápidos, visitas guiadas e exposições interativas voltadas à educação profissional, à inovação tecnológica e às tendências do mercado de trabalho.

Com o objetivo de conectar os participantes a oportunidades profissionais, o evento também sediará a Feira Contrate-me. Nela, será possível cadastrar ou atualizar currículos em uma plataforma especial, possibilitando a candidatura a vagas de emprego e estágio nas áreas de tecnologia e indústria em todo o Brasil.

Motivos para participar

Veja abaixo 5 motivos para não perder o maior evento de educação profissional do país:

Descubra novas profissões

É a oportunidade ideal para explorar novos caminhos e oportunidades. Existe uma diversidade de cursos, cujos conteúdos contemplam áreas com alta demanda por mão de obra no mercado de trabalho.

Entenda como o mercado de trabalho funciona

No Mundo Senai, os inscritos terão a oportunidade de acessar dados e orientações sobre as áreas mais promissoras nas respectivas região. São diversos especialistas prontos para orientar e mostrar o caminho para o sucesso profissional.

Comece a aprender agora

A oportunidade de ter acesso aos laboratórios do Senai, que simulam ambientes reais da indústria, e de participar de minicursos gratuitos pode ser o pontapé inicial para uma futura profissão.

Converse com quem entende

Ao longo do Mundo Senai, professores experientes vão estar disponíveis para tirar dúvidas e orientar os futuros profissinais.

Tecnologia de ponta

Se você já tem uma área de interesse, o evento é a oportunidade ideal para se aprofundar e se atualizar. Os laboratórios contam com equipamentos de ponta, alinhados às tecnologias mais avançadas do setor industrial. É a chance de explorar de perto as inovações que impulsionam o mercado, com foco em desenvolvimento profissional e empregabilidade.