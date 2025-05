Município do Acre adota racionamento de água após nível crítico de igarapé que abastece a cidade

Moradores de Xapuri, no Acre, estão enfrentando racionamento de água devido à queda significativa no nível do Igarapé Fura, que abastece cerca de 30% da cidade. A situação se agravou com o verão amazônico, tornando insuficiente a captação de água para atender à demanda da Estação de Tratamento local.

Para amenizar os impactos, o Saneacre colocou em prática um plano emergencial, enviando caminhões-pipa aos bairros mais afetados. Essa medida visa garantir o fornecimento mínimo de água durante o período de escassez.

Paralelamente, o Saneacre e o Deracre iniciaram o desassoreamento do leito do Igarapé Fura. A ação busca aumentar o volume de água acumulada na área de captação e, assim, melhorar gradualmente o abastecimento.

Como solução definitiva, está em andamento a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água, que utilizará o Rio Acre como fonte. A área já está sendo preparada para receber as máquinas e estruturas necessárias à instalação.

Com a nova estação, Xapuri contará com duas fontes de abastecimento a partir do Rio Acre, o que encerrará a dependência do Igarapé Fura e trará mais segurança hídrica à cidade. Até lá, o Saneacre pede o uso consciente da água por parte da população.